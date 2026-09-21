Google dostal v Irsku pokutu za údaje o poloze uživatelů


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Irská komise pro ochranu dat (DPC) uložila americké společnosti Google ze skupiny Alphabet pokutu 403 milionů eur (9,8 miliardy korun) za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Píše to agentura Reuters. Komise vyšetřování zahájila v únoru 2020. Google má svou evropskou centrálu právě v Irsku, což z DPC činí u tohoto nadnárodního giganta klíčového regulátora pro celou EU.

Firma podle komise porušila evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Podle těchto pravidel musejí být informace tohoto typu zpracovávány zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem, poznamenal server irského veřejnoprávního média RTÉ.

DPC uvedla, že při šetření zjistila, že si lidé nemuseli být vědomi skutečnosti, že jejich poloha byla využívána například k ovlivňování prostřednictvím reklam nebo k odvozování jejich zájmů, a mohli tak ztratit kontrolu nad svými osobními údaji.

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Společnost Google

Ztráta kontroly

„Uchovávání údajů o poloze uživatelů po dobu delší, než je nezbytné, tuto ztrátu kontroly ještě zhoršilo,“ uvedl podle RTÉ náměstek komisaře DPC Graham Doyle.

„Údaje o poloze jsou typem osobních údajů, které se zpracovávají prostřednictvím sledování polohy, a zahrnují údaje shromážděné nebo zpracované společností Google, z nichž lze samostatně nebo ve spojení s dalšími informacemi odvodit polohu konkrétní osoby,“ dodal.

Údaje o poloze mohou podle RTÉ lidem přinášet užitek, ale současně je i poškozovat. „Mohou výrazně zvýšit užitečnost on-line služeb, ale mohou také prozradit značné množství informací o jednotlivci, včetně informací, které jsou ze své podstaty soukromé,“ dodala DPC.

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