Licenci Václava Havla získá Městská knihovna v Praze

Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské knihovně v Praze. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Havlová to v pondělí oznámila novinářům u příležitosti odhalení Lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí při oslavách devadesátého výročí exprezidentova narození.
„Jsem ráda, že dílo mého manžela bude přístupné co nejširší veřejnosti u nás i ve světě. Poskytnutí práv a materiálů respektované veřejné instituci vnímám jako cestu, jak zajistit kontinuitu, odbornost a profesionální dlouhodobou péči,“ okomentovala svůj krok Havlová.
Městská knihovna v Praze uvedla, že plánuje kulturní, vzdělávací a občanské aktivity i publikační činnost spojenou s politickým, kulturním a literárním odkazem Václava Havla. „Rádi bychom pracovali s myšlenkami a dílem Václava Havla nejen jako dramatika a literáta, ale také jako myslitele, disidenta i světově uznávaného státníka,“ doplnil ředitel knihovny Tomáš Řehák.
Knihovna připomněla některé již probíhající či naplánované projekty, na které chce navázat. Zmínila autorskou rezidenci britského autora Marka Fiddese, který pracuje na básnickém projektu inspirovaném Havlovým dílem, a koncert Havel & šestatřicátníci, který proběhne na začátku října ve Velkém sále Městské knihovny v Praze.
Bližší podrobnosti ke spolupráci knihovny a bývalé první dámy plánuje Řehák sdělit na tiskové konferenci 24. listopadu. „Ještě v životě jsem neudělal zásadní strategické rozhodnutí tak rychle, jako když se na nás obrátila paní Havlová, jestli bychom takovou věc chtěli a uměli převzít. A já jsem tam na místě řekl ano. Jsem si vědom toho, že je to velký závazek,“ popsal ředitel knihovny.
Knihovna bez Václava Havla
Knihovnu Václava Havla její správní rada na začátku září přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu a vyhověla přání Havlové, aby nadále nepoužívala exprezidentovo jméno v názvu. O Havlův mimořádný a široký odkaz ale knihovna hodlá pečovat i nadále, uvedli její zástupci.
„Spadne mi obrovský balvan z ramenou a srdce, těch půl roku, co jsem si zažila, už bych absolvovat nechtěla,“ prohlásila Havlová. „Odkaz Václava Havla jako takový ponesu já a naše společná Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a moje rodina,“ dodala.
Knihovna Václava Havla vznikla v roce 2004 z podnětu Václava Havla po jeho odchodu z prezidentského úřadu. Původními zakladateli byli Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek.
Havlová počátkem června oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.
Sedláček minulý týden řekl, že k prudkému vývoji v instituci přispěly falešné e-maily rozesílané významným osobnostem. Na to, že policie prověřovala krádež Sedláčkovy internetové identity v knihovně, upozornil předtím šéf její správní rady David Dušek. Policie podle něj případ odložila.
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