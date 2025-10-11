Už více než pět set čtenářů Ústřední knihovny v Praze si vyzkoušelo nový systém půjčování knih. V samoobslužném režimu knihovna od září nově funguje v sobotu dopoledne a v neděli. V ostatní dny a sobotu odpoledne je knihovna na Mariánském náměstí otevřená standardně. Provoz bez asistence knihovníků už funguje na dvou dalších pobočkách a také ve třech kioscích. V budoucnu by měly přibýt i další.
Ústřední knihovna v Praze zavedla víkendovou samoobsluhu
„Pokud sečtu statistiku za září, tak je to celkem 502 lidí, kteří načetli v knihovně svůj čtenářský průkaz,“ řekla ČT mluvčí Městské knihovny v Praze (MKP) Lenka Hanzlíková. Čtenáři, kterým bezobslužný režim nevyhovuje, mohou podle mluvčí nadále zavítat do knihovny ve všední dny a v sobotu odpoledne, kdy jsou jim k dispozici knihovníci.
Ani v době provozu bez obsluhy nejsou návštěvníci v prostorách knihovny zcela sami, pracovníci pobočky se ale věnují svým povinnostem v zázemí.
Vstříc studentům
Zájemcům o víkendovou návštěvu knihovny postačí stejně jako za běžného provozu jejich čtenářský průkaz. „Tím je potřeba se při vstupu prokázat, tedy načíst čtečkou, která pak dveře odemkne,“ popsala fungování samoobslužného systému Hanzlíková.
Bezpečnostní opatření jsou z jejího pohledu dostatečná. Ověřovací mechanismus v kombinaci s kamerovým systémem podle ní poskytují přítomným zaměstnancům přehled o tom, kdo se v prostoru pobočky pohybuje.
Rozšířením otevírací doby chce knihovna vyjít vstříc zejména studentům. „Ústřední knihovna, tedy největší pobočka v síti Městské knihovny v Praze, má otevřeno celý víkend. To je zcela zásadní informace zejména pro pražské studující, kteří marně shánějí místa ke studiu nebo studijní materiály na poslední chvíli,“ podotkla Hanzlíková.
Bezobslužný provoz je stále rozšířenější
S provozem bez asistence knihovníků mají čtenáři už zkušenost na pobočkách Lužiny a Velký mlýn. MKP také od roku 2022 otevřela tři plně samoobslužné kiosky v obchodních centrech na Černém mostě, Budějovické a Chodově.
Ústřední knihovnu a další pobočky, kde již bezobslužný režim ve vybraných dnech využívají, mají brzy následovat další provozovny. „Ještě letos Barrandov, příští rok Dům čtení, Jezerka a Dejvice,“ vyjmenovala Hanzlíková.
Městská knihovna provozuje na území hlavního města přes čtyřicet poboček. Její knihovní fond čítá celkem 1 751 000 knihovních jednotek, což z ní činí třetí největší knihovnu v tuzemsku.
Otevřeno je i pro turisty
Rozšířením otevírací doby Ústřední knihovny mohou využít také turisté. Po celý víkend je tak přístupné i foyer, ve kterém se nachází vyhledávané umělecké dílo Idiom od slovenského výtvarníka Mateje Kréna. „Idiom v Ústřední knihovně je turistickým cílem a je dostupný každému i bez čtenářského průkazu,“ potvrdila mluvčí MKP.
Změna otevírací doby podle ní ulevila knihovně od sobotního náporu zájemců, kteří přišli zhlédnout tuto uměleckou instalaci z osmi tisíc knih. „Dá se říci, že o víkendu se zájem rozložil do více hodin,“ uzavřela Hanzlíková.