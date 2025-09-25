Do knihkupectví mají čtenáře přilákat novinky Vášáryové, Formánka či Doležalové
před 5 mminutami|Zdroj: ČTK, Velký knižní čtvrtek
Velký knižní čtvrtek přináší na pulty knihkupectví dvanáct novinek. Od českých bestsellerových autorek a autorů přes rozhovory s osobnostmi politiky a lékařství, detektivní a politický thriller, cestopis, pohádky pro děti, příběh z rudolfinské Prahy až po aktuální politickou studii. Vybraní autoři nové knihy představí osobně i při setkání 16. října v Praze a 23. října v Brně.
Knihkupectvím konkuruje internet a audio
„Pořád se musíme snažit upoutat pozornost veřejnosti a přivádět je do knihkupectví a Velký knižní čtvrtek je akce, která stále funguje,“ míní předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
Přímo v knihkupectvích se podle něj prodává stále méně knih. „Protože máme stále stejný objem knižního trhu, ale bez připočtení inflace, kvůli které knihy logicky zdražily, takže se jich prodá méně kusů,“ vysvětlil. „Intuice mi říká, že ten klesající trend se ještě nezastavil, ale věřím, že už jsme na bodu zlomu. Příští rok chceme udělat velkou akci na podporu čtenářství, abychom doručili ke každému člověku zprávu, že čtení je velice prospěšná záležitost,“ dodal.
Nulová sazba DPH na knihy, která platí od ledna 2024, zatím podle něho nevede k rozvoji, pro knihkupce spíše funguje jako záchranný kruh. Navíc jim konkuruje stále rostoucí on-line nakupování či zvyšující se obliba audioknih.
Žebříček vede Brownova kniha o Praze
Nyní je nejprodávanější knihou na českém trhu novinka amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství, které se podle nakladatelství Argo za první týden prodalo 100 tisíc výtisků. Nakladatelství nesděluje výši prvního nákladu, ale v tiskárně je už dotisk. Vydání knihy v Praze podpořil Brown návštěvou, zahájil zde své evropské turné.
Podle Vopěnky už pět tisíc kusů prodaných knih značí mimořádně úspěšný titul. Zásadně ovlivnit ekonomiku nakladatelství může podle něho kniha s nákladem třiceti tisíc výtisků. Díky ní pak může svobodněji vybírat náročnější a neziskové tituly.
Za Brownovým románem se v žebříčku prodávaných beletristických titulů na dalších místech nyní nachází drsný příběh Pět bratrů od Penelopy Douglasové, nový román Aleny Mornštajnové Čas vos a psychologický thriller Co jste to provedli?, jehož autorkou je kanadská spisovatelka Shari Lapena. Počet prodaných kusů nakladatelé nesdělili.