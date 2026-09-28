SOUHRN: Zásadní události pondělí 28. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 28. září 2026.
Rusko chystá další sabotáže v Evropě, varovala Kallasová
Rusko plánuje v Evropě další sabotáže, varovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová s odkazem na informace zpravodajských služeb. Moskva se snaží zastrašit společnost, aby přestala pomáhat Kyjevu, míní Kallasová. Po jednání ministrů obrany EU zdůraznila, že blok musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost, aby splnil cíle stanovené pro rok 2030. Česko zastupoval v Bruselu šéf sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jakub Landovský.
Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli svatého Václava, patrona české země
Lidé v Česku si v pondělí připomínají svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavi u Prahy, kde byl zavražděn, se sjely tisíce poutníků na Národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začala v 10:00 pod širým nebem na Mariánském náměstí, sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronesl kázání. Poutníci letos poprvé uviděli také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem.
Cenu Václava Havla získala íránská právnička Nasrín Sotudíová
Laureátkou letošní Ceny Václava Havla je íránská právnička Nasrín Sotudíová. Oznámila to Rada Evropy, jejíž Parlamentní shromáždění je garantem ocenění. Dalšími finalistkami ceny byly íránsko-americká novinářka Masíh Alínežádová a maďarská právnička Márta Pardaviová.
Loď Starship dosáhla oběžné dráhy, mise ale skončí předčasně
Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu, uvedla na síti X firma SpaceX. Loď ale měla problém s jedním motorem a po diskusi týmu SpaceX skončí mise předčasně, píše server BBC News. Loď měla během svého čtrnáctého zkušebního letu obletět šestkrát Zemi. Předtím úspěšně vypustila satelity služby Starlink.
Maďarský parlament zbavil imunity premiéra Magyara
Maďarský parlament zbavil poslanecké imunity premiéra Pétera Magyara a dva zákonodárce, bývalé ministry z někdejší vlády Viktora Orbána, kvůli odlišným kauzám. Informovaly o tom agentury, podle nichž je Magyar vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojice exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Magyar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno, napsala agentura AFP.
Babí léto má vydržet celý týden
Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které mohou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pršet nemá, slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr. Podle dlouhodobého výhledu budou následující čtyři týdny teplotně nadprůměrné až průměrné, srážek bude spíše méně.