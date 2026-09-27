SOUHRN: Zásadní události neděle 27. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 27. září 2026.
Zvýšení některých daní se nevyhneme, řekla Schillerová
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v Nedělní debatě ČT připustila, že vláda bude muset zvednout daně. Týkat by se to mohlo například daně spotřební nebo rafinérské. Podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by zvýšení některých daní nepřineslo zásadní úsporu. Schillerová také uvedla, že kabinet zvažuje regulaci cen energií. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
Střelci zabili v jihoafrických podnicích desítky lidí
Nejméně sedmnáct mrtvých si vyžádala sobotní střelba v baru ve Wedele v Jihoafrické republice. Dalších patnáct lidí utrpělo zranění. Policie po pachatelích pátrá. Jejich motiv zatím není znám. Další noční střelba v zábavním podniku u Kapského Města si pak podle agentury AFP vyžádala deset obětí a jedenáct zraněných.
U letecké základny v Anglii zadrželi pět mužů, jsou podezřelí z přípravy teroristického útoku
U letecké základny Fairford na západě Anglie v neděli policie zadržela pět mužů, nyní jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu využívá americké letectvo. Armádní experti na odstraňování výbušnin prohledali několik podezřelých vozidel, na vyšetřování se podílí i protiteroristická policie. Domácnostem v okolí doporučila policie evakuaci. Složky zasahující u incidentu se podle britské ministryně vnitra Shabany Mahmoodové domnívají, že situace je už pod kontrolou.
Rusko třetí noc za sebou útočilo drony na Kyjev
Rusko provedlo třetí noc po sobě dronový útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Útok způsobil několik požárů, nejméně jeden člověk byl zraněn, informoval server The Kyiv Independent. Nad městem operovaly jednotky protivzdušné obrany, oznámil starosta metropole Vitalij Klyčko.
Papež v Lurdách vyzval k pokračování boje proti zneužívání nezletilých v církvi
Papež Lev XIV. v Lurdách při setkání s francouzskými biskupy vyzval církevní činitele, aby pokračovali v boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých v církvi. Informovala o tom agentura AFP. Večer by se měl papež v tomto poutním místě soukromě setkat s několika lidmi, kteří se v minulosti stali oběťmi tohoto zneužívání v institucích provozovaných katolickou církví.
Vědci objevili nové mořské pavouky „jako z noční můry“
V moři mezi USA a Kanadou objevil mladý vědec dva druhy doposud neznámých bezobratlých tvorů, kteří se lidově označují jako mořští pavouci. Oba jsou parazitické, ale přitom mají na svých tělech vlastní parazity.