SOUHRN: Zásadní události neděle 27. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 27. září 2026.

Zvýšení některých daní se nevyhneme, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v Nedělní debatě ČT připustila, že vláda bude muset zvednout daně. Týkat by se to mohlo například daně spotřební nebo rafinérské. Podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by zvýšení některých daní nepřineslo zásadní úsporu. Schillerová také uvedla, že kabinet zvažuje regulaci cen energií. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.

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Zvýšení některých daní se nevyhneme, řekla Schillerová
Nedělní debata (27. 9. 2026)


Střelci zabili v jihoafrických podnicích desítky lidí

Nejméně sedmnáct mrtvých si vyžádala sobotní střelba v baru ve Wedele v Jihoafrické republice. Dalších patnáct lidí utrpělo zranění. Policie po pachatelích pátrá. Jejich motiv zatím není znám. Další noční střelba v zábavním podniku u Kapského Města si pak podle agentury AFP vyžádala deset obětí a jedenáct zraněných.

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Střelci zabili v jihoafrických podnicích desítky lidí
Místo střelby v jihoafrické Wedele


U letecké základny v Anglii zadrželi pět mužů, jsou podezřelí z přípravy teroristického útoku

U letecké základny Fairford na západě Anglie v neděli policie zadržela pět mužů, nyní jsou ve vazbě kvůli podezření z přípravy teroristického útoku. Základnu využívá americké letectvo. Armádní experti na odstraňování výbušnin prohledali několik podezřelých vozidel, na vyšetřování se podílí i protiteroristická policie. Domácnostem v okolí doporučila policie evakuaci. Složky zasahující u incidentu se podle britské ministryně vnitra Shabany Mahmoodové domnívají, že situace je už pod kontrolou.

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U letecké základny v Anglii zadrželi pět mužů, jsou podezřelí z přípravy teroristického útoku
Anglická letecká základna Fairford


Rusko třetí noc za sebou útočilo drony na Kyjev

Rusko provedlo třetí noc po sobě dronový útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Útok způsobil několik požárů, nejméně jeden člověk byl zraněn, informoval server The Kyiv Independent. Nad městem operovaly jednotky protivzdušné obrany, oznámil starosta metropole Vitalij Klyčko.

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Rusko třetí noc za sebou útočilo drony na Kyjev
Následky ruských útoků v Kyjevské oblasti, 27. září 2026


Papež v Lurdách vyzval k pokračování boje proti zneužívání nezletilých v církvi

Papež Lev XIV. v Lurdách při setkání s francouzskými biskupy vyzval církevní činitele, aby pokračovali v boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých v církvi. Informovala o tom agentura AFP. Večer by se měl papež v tomto poutním místě soukromě setkat s několika lidmi, kteří se v minulosti stali oběťmi tohoto zneužívání v institucích provozovaných katolickou církví.

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Papež v Lurdách vyzval k pokračování boje proti zneužívání nezletilých v církvi
Papež Lev XIV. v Lurdách


Vědci objevili nové mořské pavouky „jako z noční můry“

V moři mezi USA a Kanadou objevil mladý vědec dva druhy doposud neznámých bezobratlých tvorů, kteří se lidově označují jako mořští pavouci. Oba jsou parazitické, ale přitom mají na svých tělech vlastní parazity.

Více k tématu
Vědci objevili nové mořské pavouky „jako z noční můry“
Nohatka ze dna Sališského moře

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