SOUHRN: Zásadní události středy 1. července


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 1. července 2026.

Pavel od vlády nemá mandát na summit NATO, omezila i jeho delegaci

Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl Pavel v rozhovoru pro Deník.cz. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) později řekl, že prezident mandát určitě dostane. Kabinet hlavě státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což prezident považuje za bezprecedentní chování.

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Pavel od vlády nemá mandát na summit NATO, omezila i jeho delegaci
Prezident Petr Pavel


Bouřky zkomplikovaly dopravu, část odběratelů zůstává bez elektřiny

Českem procházejí bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. Pět dětí pak do nemocnice převezly sanitky ve stabilizovaném stavu. Počasí způsobilo komplikace na silnicích i železnicích. Podle energetické skupiny ČEZ byly kvůli bouřkám tisíce domácností bez proudu.

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Bouřky zkomplikovaly dopravu, část odběratelů zůstává bez elektřiny
Následky bouřek ve Středočeském kraji
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Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk
Zásah záchranářů na dětském táboře na na Jindřichohradecku
Kontext
Meteorologové překopali systém výstrah
Ilustrační grafika


Středomoří zasáhla vlna veder s rekordní intenzitou

Zejména severozápadní část Středozemního moře zasáhla na začátku týdne vlna veder, která dosáhla pro tuto oblast rekordní intenzity. Událost je podle meteorologů výjimečná tím, o kolik stupňů současné teploty překročily normální hodnoty. Nadprůměrné teploty ale panují v celém Středomoří. Průměrný rozdíl oproti normálním, takzvaným klimatologickým hodnotám, činil 5,2 stupně Celsia, jak vyplývá z údajů španělského Institutu mořských věd (ICM) citovaných agenturou AFP.

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Středomoří zasáhla vlna veder s rekordní intenzitou
Ilustrační foto


Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí

Sněmovna schválila navrhované zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Sněmovna schválila i zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele krajských a tajemníky městských a obecních úřadů.

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Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí
Poslanecká sněmovna


„Byli jsme opuštěni.“ Venezuelská vláda čelí po zemětřeseních kritice

Ve Venezuele téměř týden po dvojici ničivých zemětřesení pokračují záchranné práce, které usilují o nalezení přeživších a vyprošťování těl. Podle agentury AP však místní obyvatelé hovoří o tom, že vláda jim v době, kdy na tom nejvíce záleželo, neposkytla dostatečnou pomoc. Podle nejnovějších vládních údajů si katastrofa vyžádala nejméně 1943 obětí a nejméně 10 571 zraněných. V zemi působí i zahraniční záchranáři včetně českého týmu.

Více k tématu
„Byli jsme opuštěni.“ Venezuelská vláda čelí po zemětřeseních kritice
Dobrovolníci a záchranáři pátrají po přeživších ve státě La Guaira (30. června 2026)


Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před Ústavním soudem

Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní pro kraje. Loni ho podala skupina 32 senátorů. Zákon podle nich neobsahuje mechanismus, který by umožňoval podíly průběžně přizpůsobovat objektivním změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Systém podle ÚS sice není ideální, ale právo krajů na samosprávu neporušuje.

Více k tématu
Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před Ústavním soudem
Ústavní soud


Schodek rozpočtu se v pololetí prohloubil na 183,6 miliardy korun

Deficit státního rozpočtu se v červnu prohloubil na 183,6 miliardy korun z květnových 170,2 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Letošní červnový deficit byl tak čtvrtý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci června byl rozpočet ve schodku 152,4 miliardy korun. Rozpočtové příjmy meziročně vzrostly o čtyři procenta, tedy 40,7 miliardy korun. Výdaje se meziročně zvýšily o 6,2 procenta, o 71,9 miliardy korun.

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Schodek rozpočtu se v pololetí prohloubil na 183,6 miliardy korun
Ministryně financí Alena Schillerová


Rusové ostřelovali benzinky na Ukrajině

Rusko zasáhlo pět čerpacích stanic v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Zemřela při tom jedna žena a tři lidé utrpěli zranění. Ukrajině se v poslední době daří zasahovat ruskou ropnou infrastrukturu, což u tamních čerpacích stanic způsobuje dlouhé fronty. Další oběti má ruský útok na mikrobus v Chersonu. Ukrajinci naopak útočili na jihozápadě Ruska, o rozsahu způsobených škod zatím nejsou informace.

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Rusové ostřelovali benzinky na Ukrajině
Dněpropetrovská oblast po ruském útoku


Babiš loni dostal od Agrofertu dividendu 4,25 miliardy korun, píše iDNES

Částku 4,25 miliardy korun dostal loni od koncernu Agrofert jeho dřívější majitel, premiér Andrej Babiš (ANO), jako dividendu po zdanění. Premiér to řekl serveru iDNES.cz. Babiš uvedl, že koncern dividendu zdanil a že kdyby firmu převedl do ciziny, stát z vyplacených miliard nedostane nic. Dividendu dostal předtím, než kvůli zákonu o střetu zájmů letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Agrofert měl v roce 2024 zisk 7,1 miliardy korun a loni 2,2 miliardy.

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Babiš loni dostal od Agrofertu dividendu 4,25 miliardy korun, píše iDNES
Premiér Andrej Babiš (ANO)


První důkaz o obřích dinosaurech v Antarktidě ležel roky v šuplíku

V Antarktidě žili v pravěku dinosauři – to je obecně známé tvrzení, za kterým se ale skrývá spousta problémů. Vědci o tom totiž vědí nečekaně krátkou dobu a důkazů je mnohem méně, než se tuší. Paleontologové teď popsali, jak náhodný byl objev prvního obřího antarktického dinosaura.

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První důkaz o obřích dinosaurech v Antarktidě ležel roky v šuplíku
Představa o vzhledu nově popsaného dinosaura

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