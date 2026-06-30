Dalibor Bártek: Jak jsem mluvil s legendami zločinu

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Reportér Dalibor Bártek už patří mezi legendy české televizní žurnalistiky. Reportérem je více než tři desítky let. A po celou dobu se zabývá mimo jiné organizovaným zločinem. Byl jedním z mála novinářů, se kterými mluvili třeba František Mrázek nebo Radovan Krejčíř. I po desítkách let tak Dalibor zná souvislosti, které jsou v mnoha případech důležité ještě dnes. Jak mluvil s legendami zločinu, na to se Dalibora Bártka ptá Jana Neumannová. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme reportéry, kteří pro vás kauzy a reportáže natáčejí.
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