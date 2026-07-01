Google má podle soudu zaplatit firmě PriceRunner odškodné 31 miliard korun


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká společnost Google ze skupiny Alphabet má kvůli porušení pravidel hospodářské soutěže zaplatit jako odškodné 14,3 miliardy švédských korun (31,3 miliardy korun) firmě PriceRunner, která provozuje internetový srovnávač cen. Stockholmský patentový a tržní soud rozhodl, že Google řadu let ve výsledcích vyhledávání nezákonně zvýhodňoval svou vlastní službu pro porovnání cen, napsala agentura Reuters.

PriceRunner je dceřinou společností firmy Klarna. Žalobu na Google o náhradu škody podala v roce 2022. Tvrdila, že americká firma porušovala antimonopolní pravidla tím, že manipulovala výsledky vyhledávání ve prospěch své vlastní služby pro porovnávání cen. Požadovala však výrazně vyšší odškodné, a to až 22 miliard švédských korun.

PriceRunner podal žalobu ve Stockholmu poté, co Soudní dvůr Evropské unie v roce 2021 potvrdil rozhodnutí Evropské komise z roku 2017, podle kterého Google porušil unijní pravidla hospodářské soutěže tím, že ve výsledcích vyhledávání zvýhodňoval svou vlastní službu pro porovnávání cen.

Mluvčí Googlu loni v říjnu prohlásil, že firma se proti této žalobě důrazně brání a těší se na to, až před soudem předloží své argumenty, uvedla agentura AFP. Google mimo jiné upozorňoval, že v roce 2017 u nákupní reklamy učinil změny, které podle něj úspěšně fungují. PriceRunner ale tvrdil, že změny, které Google zavedl, byly pouze kosmetické.

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