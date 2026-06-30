SOUHRN: Zásadní události úterý 30. června


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 30. června 2026.

Hlaváč převzal funkci náčelníka generálního štábu

Prezident Petr Pavel v úterý dopoledne na Hradě jmenoval nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předali funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.

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Hlaváč převzal funkci náčelníka generálního štábu
Miroslav Hlaváč (vlevo) přebírá funkci náčelníka generálního štábu


Nejvyšší soud odmítl Trumpovu snahu omezit udělování občanství dětem narozeným v USA

Nejvyšší soud USA v úterý odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států, informovala agentura Reuters. Trump tento princip udělování občanství, který je zaručen 14. dodatkem tamní ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí Spojených států.

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Nejvyšší soud odmítl Trumpovu snahu omezit udělování občanství dětem narozeným v USA
Nejvyšší soud USA


Lidé se od července dostanou k více než 1200 nových léků u praktiků

Pacienti se od července dostanou k dalším více než 1200 léků u praktických lékařů, jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na úterní tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky nezačnou všichni lékaři hned předepisovat všechny preparáty, upravit se musí také platby ambulantním specialistům, aby měli motivaci pacienty praktikům předat.

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Lidé se od července dostanou k více než 1200 nových léků u praktiků
Ilustrační foto


Z lidskoprávních rad vlády rezignovalo kvůli přesunu agend 53 expertů

Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k úterku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agend z gesce Úřadu vlády pod tři ministerstva, krok podle nich oslabí ochranu zranitelných v Česku, potřeba je nadresortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. Rezignující to uvedli v prohlášení, podle odhadů jich odchází asi třetina.

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Z lidskoprávních rad vlády rezignovalo kvůli přesunu agend 53 expertů
Premiér Andrej Babiš (ANO)


Sněmovna zasedla, aby řešila i růst rodičovského příspěvku

Poslanecká sněmovna by v úterý mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného a předloha o zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem.

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Sněmovna zasedla, aby řešila i růst rodičovského příspěvku
Poslanecká sněmovna


Čeští archeologové našli v Africe britský internační tábor pro Němce z druhé světové války

V internačním táboře Andalusia v Jihoafrické republice bylo vězněno v době druhé světové války asi dvanáct set Němců. Experti z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, Západočeské univerzity v Plzni a Sol Plaatje Univerzity v Kimberley potvrdili přesnou lokaci místa, popsali, jak se tábor měnil, a pořídili detailní dokumentaci, která poslouží mimo jiné pro vytvoření 3D modelu lokality.

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Čeští archeologové našli v Africe britský internační tábor pro Němce z druhé světové války
Camp Andalusia, celkový pohled. V popředí jsou dobře patrné fundamenty budov využívaných strážním oddílem

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