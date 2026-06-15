Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

Delegace společnosti Chevron v pondělí 15. června přijela dokončit dohodu o účasti firmy v takzvaném bloku 10 u pobřeží Kyparissijského zálivu na Peloponésu, oznámil řecký ministr životního prostředí a energetiky Stavros Papastavrou.
Papastavrou uvedl, že po podání žádosti americké společnosti o účast na průzkumu uhlovodíků byly dokončeny všechny potřebné kroky. Na ministerstvu se proto v pondělí uskuteční schůzka, která má formálně potvrdit vstup Chevronu do pátého bloku, takzvaného bloku 10, u pobřeží Kyparissijského zálivu v jižní části Jónského moře. Blok dosud spravovala společnost Hellenic Energy.
„Tento vývoj dokládá zájem společnosti Chevron o rozšíření své přítomnosti v naší zemi a účinně nás přibližuje k našim snahám o těžbu uhlovodíkových zdrojů,“ uvedl ministr.
Upozornil, že vstup společnosti Chevron do pátého pobřežního bloku v Řecku navazuje na její vstup do dvou pobřežních bloků jižně od Kréty a dvou bloků jižně od Peloponésu, čímž se rozšiřuje přítomnost společnosti Chevron v Řecku. Rovněž zopakoval, že první průzkumný vrt provede v únoru 2027 v severozápadní části Jónského moře konsorcium společností ExxonMobil, Energean a Helleniq Energy.
Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 15. června 2026 v 12:28 (SELČ).
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