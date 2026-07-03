SOUHRN: Zásadní události pátku 3. července


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 3. července 2026.

Poslanci schválili novelu jednacího řádu

Poslanci v pátek ve třetím čtení schválili změny jednacího řádu sněmovny, které mají omezit obstrukce. Dopoledne debatovali o pozměňovacím návrhu přezdívaném lex střízlivost. Poslanci následně projednávali koaliční novelu stavebního zákona, její třetí čtení však nedokončili. Vrátí se k němu příští týden. Novela by podle předkladatelů měla zrychlit a zjednodušit povolování staveb, sešlo se k ní kolem 130 pozměňovacích návrhů.

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Poslanci schválili novelu jednacího řádu
Poslanecká sněmovna, 3. 7. 2026


Trump kritizuje spojence před summitem NATO

Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co on sám pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře.

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„Nebyli tam pro nás,“ tepe Trump před summitem spojence z NATO
Americký prezident Donald Trump, 1. července 2026


Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání pokračuje

Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla podle světových agentur ve čtvrtek večer (v pátek nad ránem SELČ) prozatímní prezidentka země Delcy Rodríguezová. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června stále pokračuje, dodala politička, podle níž živel zcela zničil 189 domů. Nadále se pohřešuje několik desítek tisíc lidí.

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Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání pokračuje
Následky zemětřesení ve venezuelském státě La Guaira (2. 7. 2026)


D2 u Brna se na dvě noci uzavře kvůli rekonstrukci křížení dálnic

Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít dálnici D2. První uzavírka je naplánovaná z pátku na sobotu od 19:00 do 9:00, druhá na noc ze soboty na neděli. Stejně tak bude o červencových svátcích krátkodobě uzavřená páteřní cyklostezka podél Svratky. Uzavírky budou nutné kvůli betonáži nosné konstrukce mostu, montáži podpůrné skruže a osazování mostních nosníků.

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D2 u Brna se na dvě noci uzavře kvůli rekonstrukci křížení dálnic
Rekonstrukce křížení D1 a D2 u Brna


Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil, píše Reuters

Moldavský premiér Alexandru Munteanu v pátek překvapivě oznámil rezignaci, v čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl, uvedla agentura Reuters.

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Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil, píše Reuters
Moldavský premiér Alexandru Munteanu


Rusko znovu útočilo na Ukrajinu, Kyjev truchlí po masivním úderu

Nejméně čtyři lidé, včetně dítěte a jeho matky, přišli o život při ruském útoku v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, další oběť je hlášena z Dněpropetrovské oblasti, uvedly v pátek místní úřady. Gubernátoři regionů na západě Ruska informují o dvou obětech ukrajinských útoků. V Kyjevě drží lidé smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, jejichž počet po vyproštění tří těl z trosek stoupl na tři desítky. Další lidé se dosud pohřešují.

Více k tématu
Rusko znovu útočilo na Ukrajinu, Kyjev truchlí po masivním úderu
Následky ruského nočního útoku na Kyjev, snímek z 3. července 2026


V Karlových Varech začal filmový festival

Začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu je herec Dustin Hoffman.

Více k tématu
Z červeného koberce: Hosté přicházejí na zahájení Varů
Filmový festival v Karlových Varech 2026


El Niño je tady. Ještě zesílí a přinese extrémní počasí, varuje WMO

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) se v tropickém Pacifiku vyvinuly podmínky jevu El Niño. Vědci předpovídají, že v nadcházejících měsících rychle zesílí, čímž se v mnoha částech světa zvýší pravděpodobnost výskytu vln veder, sucha, silných srážek a dalších extrémních povětrnostních jevů.

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El Niño je tady. Ještě zesílí a přinese extrémní počasí, varuje WMO
V minulosti přinesl extrémní El Niño sucho do Ameriky. Letos se očekává podobný vývoj
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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Opozice ve společném prohlášení odmítla změnu financování ČT a ČRo

Opoziční strany na středeční schůzce k budoucnosti veřejnoprávních médií odmítly změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Současný poplatkový model označily ve společném prohlášení za funkční, zaručuje podle nich nezávislost a předvídatelnost financování ČT a ČRo. Vláda chce televizi a rozhlas financovat ze státního rozpočtu. Opozice také vyzvala ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy), aby k tématu svolal schůzku všech parlamentních stran a ředitelů ČT a ČRo.
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SOUHRN: Zásadní události středy 1. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 1. července 2026.
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VideoDalibor Bártek: Jak jsem mluvil s legendami zločinu

Reportér Dalibor Bártek už patří mezi legendy české televizní žurnalistiky. Reportérem je více než tři desítky let. A po celou dobu se zabývá mimo jiné organizovaným zločinem. Byl jedním z mála novinářů, se kterými mluvili třeba František Mrázek nebo Radovan Krejčíř. I po desítkách let tak Dalibor zná souvislosti, které jsou v mnoha případech důležité ještě dnes. Jak mluvil s legendami zločinu, na to se Dalibora Bártka ptá Jana Neumannová. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme reportéry, kteří pro vás kauzy a reportáže natáčejí.
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SOUHRN: Zásadní události pondělí 29. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 29. června 2026.
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