SOUHRN: Zásadní události pátku 3. července

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 3. července 2026.
Poslanci schválili novelu jednacího řádu
Poslanci v pátek ve třetím čtení schválili změny jednacího řádu sněmovny, které mají omezit obstrukce. Dopoledne debatovali o pozměňovacím návrhu přezdívaném lex střízlivost. Poslanci následně projednávali koaliční novelu stavebního zákona, její třetí čtení však nedokončili. Vrátí se k němu příští týden. Novela by podle předkladatelů měla zrychlit a zjednodušit povolování staveb, sešlo se k ní kolem 130 pozměňovacích návrhů.
Trump kritizuje spojence před summitem NATO
Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co on sám pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře.
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, pátrání pokračuje
Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla podle světových agentur ve čtvrtek večer (v pátek nad ránem SELČ) prozatímní prezidentka země Delcy Rodríguezová. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června stále pokračuje, dodala politička, podle níž živel zcela zničil 189 domů. Nadále se pohřešuje několik desítek tisíc lidí.
D2 u Brna se na dvě noci uzavře kvůli rekonstrukci křížení dálnic
Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít dálnici D2. První uzavírka je naplánovaná z pátku na sobotu od 19:00 do 9:00, druhá na noc ze soboty na neděli. Stejně tak bude o červencových svátcích krátkodobě uzavřená páteřní cyklostezka podél Svratky. Uzavírky budou nutné kvůli betonáži nosné konstrukce mostu, montáži podpůrné skruže a osazování mostních nosníků.
Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil, píše Reuters
Moldavský premiér Alexandru Munteanu v pátek překvapivě oznámil rezignaci, v čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl, uvedla agentura Reuters.
Rusko znovu útočilo na Ukrajinu, Kyjev truchlí po masivním úderu
Nejméně čtyři lidé, včetně dítěte a jeho matky, přišli o život při ruském útoku v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, další oběť je hlášena z Dněpropetrovské oblasti, uvedly v pátek místní úřady. Gubernátoři regionů na západě Ruska informují o dvou obětech ukrajinských útoků. V Kyjevě drží lidé smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, jejichž počet po vyproštění tří těl z trosek stoupl na tři desítky. Další lidé se dosud pohřešují.
V Karlových Varech začal filmový festival
Začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu je herec Dustin Hoffman.
El Niño je tady. Ještě zesílí a přinese extrémní počasí, varuje WMO
Podle Světové meteorologické organizace (WMO) se v tropickém Pacifiku vyvinuly podmínky jevu El Niño. Vědci předpovídají, že v nadcházejících měsících rychle zesílí, čímž se v mnoha částech světa zvýší pravděpodobnost výskytu vln veder, sucha, silných srážek a dalších extrémních povětrnostních jevů.