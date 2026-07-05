SOUHRN: Zásadní události neděle 5. července


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 5. července 2026.

Babiš v Ankaře navštíví obě hlavní akce, plyne z programu. Pavla nezmiňuje

Premiér Andrej Babiš na summitu NATO v Ankaře půjde na úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady, uvádí v programu Úřad vlády. Prezidenta Petra Pavla nezmiňuje. Vládní delegace v čele s Babišem odletí v úterý ráno krátce před prezidentem. Tomu účast zajistil po několikaměsíčních sporech s kabinetem v předběžném opatření Ústavní soud.

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Babiš v Ankaře navštíví obě hlavní akce, plyne z programu. Pavla nezmiňuje
Petr Pavel


Americký sen je zpět, uvedl Trump na oslavách 250 let nezávislosti USA

Americký prezident Donald Trump v projevu u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států hovořil o amerických vojenských a vesmírných úspěších, své politické agendě, o hrozbách komunismu i o tom, co označil za úsvit zlatého věku Spojených států. Jeho vystoupení zpozdila bouřka. V několika amerických městech se v rámci oslav konaly letecké přehlídky, proběhla také řada koncertů. Východní pobřeží Spojených států přitom sužují vedra, ve Washingtonu rtuť teploměru vyšplhala ke 38 stupňům Celsia.

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Americký sen je zpět, uvedl Trump na oslavách 250 let nezávislosti USA
Americký prezident Donald Trump


AfD bude po zářijových volbách vládnout, doufá Weidelová

Alternativa pro Německo (AfD) bude po zářijových zemských volbách vládnout, prohlásila v projevu na závěr sjezdu spolupředsedkyně strany Alice Weidelová. Dvoudenní akci doprovázely protesty, v neděli však už s výrazně slabší účastí. Německá vláda podle ministra obrany Borise Pistoriuse hledá způsob, jak zabránit předávání utajovaných informací spolkovým zemím, do jejichž vlád by se AfD dostala.

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AfD bude po zářijových volbách vládnout, doufá Weidelová
Sjezd Alternativy pro Německo v Erfurtu, na snímku Alice Weidelová


V Polsku vypukl spor o střely Patriot, dle opozice je země předala Kyjevu

V Polsku vypukl spor o střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které podle polské opozice předala Varšava na jaře Ukrajině. Národně konzervativní Právo a spravedlnost (PiS) a další pravicové strany kritizují, že rozhodnutí učinila vláda bez souhlasu parlamentu a prezidenta. Polsko podle nich potřebuje munici do patriotů pro sebe. Tamní ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v reakci nařídil odtajnit veškerou vojenskou pomoc Kyjevu, informovala agentura DPA.

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V Polsku vypukl spor o střely Patriot, dle opozice je země předala Kyjevu
Ilustrační foto – raketový systém Patriot na polské základně Sochaczew


Cyrilometodějské slavnosti ve Velehradě završila poutní mše

Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku završila slavnostní poutní mše na prostranství před bazilikou. Na 5. červenec připadá státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Velehradské cyrilometodějské slavnosti na jejich odkaz poukazují. Patří k nejvýznamnějším církevním událostem v zemi, běžně se jich účastní desítky tisíc lidí. Dny lidí dobré vůle začaly v sobotu.

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Cyrilometodějské slavnosti ve Velehradě završila poutní mše
Slavnostní poutní mše k svátku svatých Cyrila a Metoděje


Referendum na Slovensku je kvůli nízké účasti neplatné, potvrdila komise

Sobotní referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie je kvůli nízké účasti neplatné, oznámil předseda státní volební komise Eduard Burda. V referendu hlasovalo jen 16,13 procenta voličů. Jde o druhou nejnižší účast ze všech deseti dosavadních celostátních lidových hlasování v zemi.

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Referendum na Slovensku je kvůli nízké účasti neplatné, potvrdila komise
Referendum na Slovensku


Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali desítky budov, vyprostili pět mrtvých

Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem čtyřiceti budov, vyprostili pět mrtvých, řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se v neděli ráno spolu s dalšími vrátil do Česka. Odpoledne armáda uvedla, že se vrátila i druhá část týmu s materiálem, který převezl nákladní letoun zajištěný prostřednictvím programu NATO. Prozatímní prezidentka země Delcy Rodríguezová ocenila působení Čechů medailemi.

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Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali desítky budov, vyprostili pět mrtvých
Český USAR tým na snímku z Venezuely


V Teheránu zazněly na pohřbu Alího Chameneího i výzvy ke smrti prezidenta Trumpa

V druhý den pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího se v neděli v teheránské velké mešitě Mosala shromáždilo ještě více lidí než v sobotu, informuje agentura AP. Ajatolláh Džafar Sobhání vedl modlitbu za Chameneího a jeho zesnulé příbuzné. Na pietním obřadu také poprvé zazněla od řečníků výzva ke smrti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Akce se zúčastnili i tři Chameneího synové. Další syn Modžtaba, který po otci funkci nejvyššího vůdce převzal, mezi nimi nebyl.

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V Teheránu zazněly na pohřbu Alího Chameneího i výzvy ke smrti prezidenta Trumpa
Lidé v Íránu účastnící se rozloučení s ajatolláhem Alím Chameneím


Ruský útok na Charkovskou oblast si vyžádal dvě oběti, Sumy hlásí zraněné

Ruský útok zabil v Charkovské oblasti dva lidi, uvedly tamní úřady. Ukrajina dále informovala o úderu agresora na Sumy, kyjevské úřady také upřesnily, že počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev se zvýšil na 31, dosud jich bylo třicet. Správa na Ruskem nelegálně okupovaném Krymu tvrdí, že v noci na neděli zahynul při ukrajinském útoku na poloostrov jeden člověk, další dva byli zraněni.

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Ruský útok na Charkovskou oblast si vyžádal dvě oběti, Sumy hlásí zraněné
Následky ruského útoku na Charkovskou oblast (5. července 2026)


Kameraman Richardson ve Varech převzal Křišťálový glóbus

Kameraman Robert Richardson, držitel tří Oscarů a sedmi dalších oscarových nominací, v neděli převzal na karlovarském festivalu ocenění Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho či Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitela.

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Kameraman Richardson ve Varech převzal Křišťálový glóbus
Kameraman Robert Richardson na snímku z roku 2020


Před třiceti lety poprvé zabečel klonovaný tvor. A rozjel obří byznys

Ve skotském Roslinově ústavu přišlo 5. července 1996 na svět zvíře, jehož narození znamenalo velký vědecký úspěch, zároveň ale otevřelo řadu otázek. Ovečka Dolly byla totiž prvním živočichem naklonovaným z dospělé buňky savce a metoda, díky níž se narodila, je teoreticky použitelná i v případě člověka. Asi nejznámější ovčí celebrita ovšem na výjimečnost možná doplatila, a to o půlku kratším životem ve srovnání s obyčejnými ovcemi. Ovečka byla utracena ve věku šesti let v polovině února 2003.

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Před třiceti lety poprvé zabečel klonovaný tvor. A rozjel obří byznys
Ovce Dolly

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Opozice ve společném prohlášení odmítla změnu financování ČT a ČRo

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