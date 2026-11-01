SOUHRN: Zásadní události neděle 1. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 1. listopadu 2026.
Kyjev zasáhl jednu z největších rafinerií v Rusku, ve Vinnycké oblasti Rusové zabili dva lidi
Během ruského nedělního útoku na Vinnyckou oblast zahynuli dva lidé. Ukrajina tvrdí, že zasáhla významnou ruskou ropnou rafinerii, napsala agentura AFP. Dle ruských úřadů šlo o průmyslový podnik asi 400 kilometrů východně od Moskvy. Po ruských útocích na ukrajinskou energetiku se statisíce domácností ocitly bez proudu, oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj Ukrajina v říjnu Rusům způsobila nejvyšší ztráty od začátku války.
V prezidentských volbách v Bulharsku zvítězila Jotovová, vyplývá z průzkumů
Úřadující hlava státu Ilijana Jotovová zvítězila ve druhém kole prezidentských voleb v Bulharsku, na bývalého premiéra Andreje Gjurova má náskok několik procentních bodů. Podle agentur to vyplývá z průzkumů zveřejněných po uzavření volebních místností. Pokud by se výsledky takzvaných exit pollů potvrdily, Jotovová by se stala první zvolenou prezidentkou v historii Bulharska.
Malá a Šťastný nevyloučili opět pevné hlasování o veřejnoprávních médiích. Šebelová chce debatu
I během druhého čtení zákona o změně financování veřejnoprávních médií je koalice připravená přistoupit k hlasování v pevně stanovený čas. V Nedělní debatě ČT se na tom shodli předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá a šéf klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Ještě v sobotu přitom premiér Andrej Babiš (ANO) na Nově řekl, že druhé čtení zákona ve sněmovně nebude koalice omezovat. Předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová míní, že pokud by to koalice myslela s veřejnoprávními médii vážně, návrh zákon stáhne.
Útok na četníky při demonstracích vyšetřují ve Francii jako pokus o vraždu
Pařížská prokuratura začala jako pokus o vraždu vyšetřovat incident ze sobotních demonstrací, kdy někdo zaútočil zápalnou lahví na četníky. Informovala o tom v neděli agentura AFP. Ministr vnitra Laurent Nuňez už v sobotu označil útok Molotovovým koktejlem na příslušníka mobilního četnictva v Paříži za pokus o vraždu. Napříč Francií vyšly do ulic stovky tisíc lidí, a to už třetí sobotu v řadě. Činí tak v rámci protestního hnutí proti růstu životních nákladů a stavu školství. V sobotu se demonstrovalo také v Německu - tamní politici v neděli odsoudili násilnosti při protestech ve Frankfurtu.
Bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení
Čtyři bývalí předsedové polského ústavního soudu podpořili změny ve vedení této instituce, jak se je snaží prosadit soudci jmenovaní současným parlamentem. Označili je za jedinou schůdnou cestu k vyřešení dlouhodobé krize kolem ústavního soudu. Informovala o tom agentura PAP, která se odvolává na jejich společné prohlášení.
Šťastný bude s dalšími ministry jednat o účasti ruských týmů na hokejových šampionátech
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný bude jednat s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (oba Motoristé), ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO) a zástupci hokejových svazů o důsledcích účasti ruských týmů na hokejových šampionátech, o které rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS). Řekl to v Nedělní debatě České televize. Šťastný už v pátek odeslal oficiální protest proti rozhodnutí CAS.