SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 17. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 17. září 2026.
Schodek rozpočtu se sníží o jednotky miliard, uvedl Macinka po jednání koalice
Lídři ANO, SPD a Motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí rozpočet na příští rok, řekl šéf Motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až dvacet miliard by dle Macinky měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku, do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. V roce 2028 by měl schodek klesnout minimálně o šedesát miliard, sdělil Macinka.
Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney europoslancům
Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl kanadský premiér Mark Carney při projevu v Evropském parlamentu. Uvítal návrh na přidružené členství v EU, chce posílit spolupráci. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU.
Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích
Prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích i související doprovodnou novelu, která prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse. Zároveň podle něj oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy. Pavel naopak podepsal zákon o znovuzavedení EET a stavební zákon.
Babiš navrhl společný evropský protiraketový štít
Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany, který nazval Euro Patriot. Posílil by podle něj evropský příspěvek k Severoatlantické alianci (NATO). Řekl to ve svém projevu na Pražském obranném summitu. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy.
Rusko útočilo na Kyjev a Oděsu, Ukrajina zasáhla rafinerii i leteckou základnu
Ruské noční vzdušné údery na Kyjev si vyžádaly nejméně osmnáct zraněných, jsou mezi nimi i dvě děti, uvedl starosta města Vitalij Klyčko. Při útocích na Oděskou oblast utrpělo zranění dalších sedm lidí, oznámily tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že Rusko zasáhlo také energetickou infrastrukturu v Sumské a Oděské oblasti, a potvrdil, že ukrajinské síly poškodily rafinerii v ruské Jaroslavli a zasáhly leteckou základnu v Rostově na Donu.
Česko bude příští rok předsedat Radě OECD, oznámil resort zahraničí
Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na ministerské úrovni, informovalo ministerstvo zahraničí (MZV). Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat rozvoji členských zemí. Česko se stalo členem OECD v prosinci 1995, v minulosti působilo jako místopředsednická země.
Nejvyšší volební potenciál v Ostravě má ANO. Debata se zaměří na stárnutí populace
Asi polovina Ostravanů považuje za zásadní problém města nedostupnost bydlení a automobilovou dopravu. Nejvyšší volební potenciál má dle agentury Kantar hnutí ANO, následované Starosty pro Ostravu a uskupením srdcOVA tvořeném ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníky. Necelá pětina Ostravanů vyjádřila nespokojenost s dostupností terénních pracovníků poskytujících sociální a pečovatelské služby seniorům. Péči o seniory a tématům, která trápí obyvatele třetího největšího tuzemského města, se bude ve čtvrtek od 20:07 věnovat předvolební debata, kam byli pozváni lídři osmi uskupení s nejvyšším volebním potenciálem.
NASA objevila na Měsíci nový kráter. Nárazu si nikdo nevšiml
Vědci objevili na Měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před dvěma lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než Koloseum v Římě, píše agentura AP. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Pro badatele představuje nový kráter vítaný zdroj informací, které mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).