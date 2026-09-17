SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 17. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 17. září 2026.

Schodek rozpočtu se sníží o jednotky miliard, uvedl Macinka po jednání koalice

Lídři ANO, SPD a Motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí rozpočet na příští rok, řekl šéf Motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až dvacet miliard by dle Macinky měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku, do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. V roce 2028 by měl schodek klesnout minimálně o šedesát miliard, sdělil Macinka.

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Schodek rozpočtu se sníží o jednotky miliard, uvedl Macinka po jednání koalice
Vicepremiér Petr Macinka a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný na snímku z 3. září 2026 (oba Motoristé)


Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney europoslancům

Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl kanadský premiér Mark Carney při projevu v Evropském parlamentu. Uvítal návrh na přidružené členství v EU, chce posílit spolupráci. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU.

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Kanada a Evropa jsou silnější, když spolupracují, řekl Carney europoslancům
Kanadský premiér Mark Carney vystoupil v Evropském parlamentu
Kontext
Spíše osmadvacátý než 51. stát. Kanada hledí směrem k Evropě
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a kanadský premiér Mark Carney (15. září 2026)


Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích

Prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích i související doprovodnou novelu, která prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuse. Zároveň podle něj oslabuje záruky profesionální a politicky neutrální státní správy i ochranu vedoucích úředníků před politickými zásahy. Pavel naopak podepsal zákon o znovuzavedení EET a stavební zákon.

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Pavel vetoval návrh zákona o státních zaměstnancích
Prezident Petr Pavel


Babiš navrhl společný evropský protiraketový štít

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany, který nazval Euro Patriot. Posílil by podle něj evropský příspěvek k Severoatlantické alianci (NATO). Řekl to ve svém projevu na Pražském obranném summitu. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy.

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Babiš navrhl společný evropský protiraketový štít
Premiér Andrej Babiš (ANO) na Pražském obranném summitu


Rusko útočilo na Kyjev a Oděsu, Ukrajina zasáhla rafinerii i leteckou základnu

Ruské noční vzdušné údery na Kyjev si vyžádaly nejméně osmnáct zraněných, jsou mezi nimi i dvě děti, uvedl starosta města Vitalij Klyčko. Při útocích na Oděskou oblast utrpělo zranění dalších sedm lidí, oznámily tamní úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil, že Rusko zasáhlo také energetickou infrastrukturu v Sumské a Oděské oblasti, a potvrdil, že ukrajinské síly poškodily rafinerii v ruské Jaroslavli a zasáhly leteckou základnu v Rostově na Donu.

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Rusko útočilo na Kyjev a Oděsu, Ukrajina zasáhla rafinerii i leteckou základnu
Následky ruského útoku na ukrajinskou Oděsu (17. září 2026)


Česko bude příští rok předsedat Radě OECD, oznámil resort zahraničí

Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na ministerské úrovni, informovalo ministerstvo zahraničí (MZV). Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat rozvoji členských zemí. Česko se stalo členem OECD v prosinci 1995, v minulosti působilo jako místopředsednická země.

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Česko bude příští rok předsedat Radě OECD, oznámil resort zahraničí
Logo OECD


Nejvyšší volební potenciál v Ostravě má ANO. Debata se zaměří na stárnutí populace

Asi polovina Ostravanů považuje za zásadní problém města nedostupnost bydlení a automobilovou dopravu. Nejvyšší volební potenciál má dle agentury Kantar hnutí ANO, následované Starosty pro Ostravu a uskupením srdcOVA tvořeném ODS, Lidovci, TOP 09 a nestraníky. Necelá pětina Ostravanů vyjádřila nespokojenost s dostupností terénních pracovníků poskytujících sociální a pečovatelské služby seniorům. Péči o seniory a tématům, která trápí obyvatele třetího největšího tuzemského města, se bude ve čtvrtek od 20:07 věnovat předvolební debata, kam byli pozváni lídři osmi uskupení s nejvyšším volebním potenciálem.

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Nejvyšší volební potenciál v Ostravě má ANO. Debata se zaměří na stárnutí populace
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NASA objevila na Měsíci nový kráter. Nárazu si nikdo nevšiml

Vědci objevili na Měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před dvěma lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než Koloseum v Římě, píše agentura AP. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Pro badatele představuje nový kráter vítaný zdroj informací, které mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

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NASA objevila na Měsíci nový kráter. Nárazu si nikdo nevšiml
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Pavlovi chybí obecná debata o médiích veřejné služby, nemá to dle něj být jen o financování

Prezident Petr Pavel postrádá debatu o obsahu či rozsahu veřejné služby, nemělo by se podle něj řešit jen financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Na zrušení poplatků od ledna v souladu s plány vládní koalice by navíc musela ministryně financí Alena Schillerová (ANO) najít v rozpočtu dalších zhruba deset miliard korun, řekl Pavel. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek ve středu uvedl, že televize v rámci úspor plánuje do roku 2030 propustit dvanáct procent zaměstnanců.
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