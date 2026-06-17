Typograf musí mít rád knížky, říká Solpera. Jedna vyšla i o něm

Vyšla kniha o díle Jana Solpery. V publikaci s názvem Typo života běh = Solpera představuje jeden z nejvýznamnějších českých typografů svá písma, loga nebo plakáty. Tvořil také knižní obálky a poštovní známky. Jeho tvorbu také aktuálně připomíná výstava v Plzni.
Práci Jana Solpery mají lidé na očích každý den, pokud platí hotovostí. Typograf je autorem písma na bankovkách, stejné písmo používá také Česká národní banka. Písmena, číslice a znaménka Solpera nejen tvoří, ale také se jim věnuje jako teoretik. Svou první samostatnou výstavu ostatně nazval Typomanie – tedy posedlost písmem.
„Musí mít rád písmo a knížky,“ pojmenoval Solpera nejdůležitější vlastnosti dobrého typografa. V nové knize ukazuje výběr ze svých prací a vzpomíná. Ilustruje tak, jak výrazně se během jeho života proměnilo celé řemeslo.
„V podstatě jsme všechno dělali manuálně a naštěstí teď díky počítačům se všechno dělá ohromně snadno a rychle. Někdy až moc snadno a moc rychle,“ srovnává. „Co se týče mě, tak starý pes se nikdy nové kousky nenaučí. Ale každý nový grafický designér samozřejmě musí vycházet z té situace, ve které se ocitá, co se týče technologií, společenských vztahů,“ dodal.
Buďte originální, vštěpoval svým žákům
Knihu představil na území UMPRUM, školy, na níž působil přes třicet let. Učil třeba Aleše Najbrta. „Když já jsem šel do posledního ročníku, tak se Honza stal vedoucím toho ateliéru a pomohl mi k tomu, že jsem mohl svobodně dělat diplomovou práci, což bych za předchozího profesora asi nemohl,“ říká o setkání se Solperou. „A to je to, co nás Honza hlavně učil a vštěpoval nám to: Buďte originální, buďte sví, vneste do toho oboru nějaký nový impuls,“ doplnil grafik, typograf a rovněž Solperův žák František Štorm.
Typografie má podle Solpery budoucnost. „Písma budou pořád vznikat. Pořád vznikají jiné situace, vizuální komunikace, kde nová písma jsou třeba.“ I šestaosmdesátiletý Solpera do oboru stále promlouvá. Se Štormem teď pracuje na novém písmu.
Solperovo dílo kromě knihy od června představuje také výstava v Západočeské galerii v Plzni. Zahrnuje autorská písma, knižní grafiku i grafiku, kterou tvořil v šedesátých a sedmdesátých letech pro televizi.