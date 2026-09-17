Sheeran zůstal na turné bez předskokanů. Kvůli politice, kterou řešit nechce


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, Billboard

Začalo to vyřazením rappera Macklemorea a následně odešli už sami i další umělci. Britský písničkář Ed Sheeran tak během svého turné Loop přišel o několik kolegů, kteří s ním měli vystupovat. Důvodem jsou rozdílné názory na Macklemoreovy propalestinské komentáře a Sheeranův postoj k nim.

Na turné Loop, se záměrem podpořit svou loňskou desku Play, vyrazil Sheeran v lednu z Nového Zélandu, nyní koncertuje v Severní Americe. Americký rapper Macklemore se k němu připojil 4. září na koncertě v East Rutherford v New Jersey. Při předskakování sdělil publiku: „Jedním z hlavních důvodů, proč jsem chtěl toto turné vůbec absolvovat, bylo, abych mohl stát na takovýchto stadionech a vyslovit dvě slova, která mi velmi leží na srdci: ‚Svobodná Palestina‘.“

O den později Macklemore na stejném místě slova zopakoval. A připojil vzkaz, že kritika Izraele a odsuzování genocidy „v žádném případě“ neznamená kritiku „židovských bratrů a sester“.

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Zahrál rovněž svou píseň Hind’s Hall. Song vznikl po studentských protestech na univerzitách v roce 2024 na podporu Palestinců a je pojmenován po pětileté palestinské dívce Hind Radžabové, která zahynula, když izraelské síly v Gaze ostřelovaly vůz její rodiny.

Kdo odvolal Macklemorea?

V pondělí Macklemore oznámil, že několik amerických koncertních sálů sdělilo pořadateli, společnosti Messina Touring Group, že mu zakážou vystupovat jako předskokanovi na Sheeranově americké části turné. Sheeranův tým se jej proto rozhodl z turné vyřadit, a to navzdory tomu, že se rapper k palestinské otázce podle AP vyjadřuje už řadu let.

„Proč je to tedy problém právě teď? Protože budu na pódiu s jedním z největších umělců na světě na jedněch z největších stadionů v Americe. Při určité míře mediální pozornosti je heslo ‚Svobodná Palestina‘ příliš riskantní,“ míní rapper. Ve stejném příspěvku ale také uznává, že Sheeran, s nímž ho pojí více než desetileté přátelství, se ocitl v nesnadné pozici. O den později informoval, že milion dolarů ze svých výdělků věnuje palestinským humanitárním organizacím.

Sheeran následně prohlásil, že se odmítá nechat zatáhnout do diskuse o válce v Gaze. „Utrpení a bolest, způsobené na obou stranách, jsou lidskou tragédií,“ napsal. Pokračoval připomínkou, že se svou hudbou snaží „spojovat lidi různého původu a kultur“, a ačkoli má na „tento zničující konflikt“ vlastní názor, rozhodl se veřejně nevyjadřovat, protože lidé přicházející na jeho koncerty „neočekávají politickou tribunu“.

Macklemore na snímku z roku 2022
Zdroj: Reuters/Brendan McDermid

„Respektuji Macklemorovu odhodlanost postavit se a hlasitě se zasazovat za to, čemu věří. Existují však různé přístupy, jak dosáhnout stejného cíle: míru,“ podotkl. Zdůraznil ovšem, že rozhodnutí o Macklemoreově vyřazení učinili výhradně pořadatelé. „Nikdy bych nezklamal fanoušky, kteří si již vše naplánovali, ani bych neopustil členy štábu, další předskokany a hudebníky, kteří jsou na mně závislí, pokud jde o práci a obživu.“

Pořadatel potvrdil zprávy provozovatelů koncertních sálů o tom, že nedovolí konání koncertu, na jehož programu by figuroval Macklemore, což by vedlo ke zrušení turné a mělo dopad na stovky tisíc fanoušků.

Někteří z provozovatelů argumentovali rapperovými nedávnými komentáři a dřívějšími „antisemitskými výroky a symbolikami“, které podle nich byly pro židovskou komunitu „hluboce urážlivé a zraňující“. Zároveň ale dodávají, že jejich rozhodnutí nemá za cíl bagatelizovat utrpení Palestinců ani nikomu upírat právo zasazovat se o jejich zájmy.

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Končí další předskokani i doprovodná kapela

Nedlouho po Sheeranově vyjádření k situaci ohlásili další umělci z jeho turné, že odstupují. Vystupovat už dál nechce irský zpěvák Aaron Rowe, který měl podle AP nahradit Macklemora na zbývajících koncertech v USA, dánská kapela Lukas Graham ani americký písničkář Finneas, s nímž se počítalo na turné po Jižní Americe. Odpojila se rovněž Sheeranova doprovodná kapela Beoga z Irska.

„Umělci nesmí být umlčováni, když se zastávají utlačovaných,“ řekl Finneas, bratr a spolupracovník Billie Eilish. Rowe i Beoga k vysvětlení svého rozhodnutí poukázali na historii Irska v období kolonialismu.

Finneas se svou sestrou Billie Eilish na cenách Grammy (2026)
Zdroj: Reuters/Mike Blake

S vlastními vzkazy solidarity se dále připojila řada dalších známých osobností mimo turné, včetně klimatické aktivistky Grety Thunbergové a bývalého quarterbacka týmu San Francisco 49ers Colina Kaepernicka, jehož protesty proti rasové nespravedlnosti před deseti lety předčasně ukončily jeho kariéru v Národní fotbalové lize. Kaepernick poklekal při hymně.

Nerozhoduj za nás, vzkázala rapperovi Pink

Naopak americká zpěvačka Pink patří k těm, kteří Macklemoreova vyjádření kritizovali. Umělkyně, sama židovského původu, se obává, že rapperovy výroky mohly na koncertech ohrozit bezpečnost židovských a proizraelských lidí na akcích. Pink i další lidé z branže připomněli Macklemoreovo vystoupení z roku 2014, kdy si oblékl kostým s černou parukou, vousy a falešným zahnutým nosem, což podle kritiků čerpalo z antisemitských stereotypů. Macklemore se za tento incident později omluvil.

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Zpěvačka za sdílení příspěvku požadujícího vyřazení Macklemorea z turné schytala negativní odezvu. V novém vyjádření zdůraznila, co jí vadilo. Tedy že rapper „stál před stadionem plným rodin milujících hudbu, na obrazovkách se promítaly násilné záběry z války, věnoval píseň hnutí, které si sám vybral, a pak vzal mikrofon, aby všem Židům na stadionu řekl, že to s nimi nemá nic společného“. „To za nás rozhodovat nemůžeš,“ vzkázala mu Pink.

Do debaty se zapojila také proizraelská lobbistická skupina Israeli-American Council, která předložila petici vyzývající Sheerana, aby Macklemora z turné vyřadil. „Nejde o to, zda má Macklemore právo zastávat určité politické názory. Otázkou je, kde by měla být stanovena hranice v případě, že předskokan využije globální koncertní platformu k prosazování jednostranné politické agendy,“ stálo v textu petice.

Rada kritizovala ale i Sheerana, že nepřevzal dostatečnou zodpovědnost za to, co se stalo na pódiu během jeho turné.

Pink v roce 2019
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

Turné má pokračovat 19. září ve Philadelphii a poslední koncert ve Spojených státech je plánovaný na začátek listopadu ve floridské Tampě. Macklemore měl vystoupit ještě na osmi koncertech.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při teroristickém útoku na jihu Izraele pozabíjeli na dvanáct set lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci. Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabila od počátku bojů přes 73 tisíc Palestinců a dalších více než 173 tisíc zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí byli civilisté.

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