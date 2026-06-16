Olivia Rodrigová se vyzpívala z krachu lásky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Americká popová zpěvačka Olivia Rodrigová vydala své třetí studiové album. Deska You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love emotivně mapuje zamilovanost i následný krach jednoho vztahu. Na albu vystupuje jako host i zpěvák kapely The Cure Robert Smith.

Začátek desky vypovídá o snění, fyzické přitažlivosti a prvním setkání. Plynule na něj navazují písně o slepé zamilovanosti, iracionálním chování a ztrátě zábran. „Když jsem se pustila do tvorby tohoto alba, chtěla jsem poprvé tak nějak zachytit romantickou radost, potěšení a štěstí. Mám totiž pocit, že moje dvě předchozí alba byla očividně hodně o zlomeném srdci a plná vzdoru,“ vysvětlila Rodrigová.

Euforie a pozitivní atmosféra se ale v druhé polovině desky lámou. Místo naivity přicházejí pochybnosti, hádky a nakonec i zlomené srdce. Vše uzavírá balada s otázkou: Co je se mnou špatně? Skladba plná sebereflexe a pocitů viny po rozchodu, kterou Rodrigová nazpívala s Robertem Smithem.

Radost přepisování

„Na téhle nahrávce jsme hodně přepisovali. Když jsem byla mladší a dělala na prvním albu, fungovalo to spíš stylem: jak to napíšu napoprvé, takové ty písničky jsou a tak to musí zůstat. Ale v samotném upravování se skrývá spousta tvůrčí radosti a umu. A přesně to se teď učím ovládat,“ dodala zpěvačka k novince.

Tou opustila teenagerská témata. I proto někteří hudební kritici označují její nové album za dosud nejvyzrálejší.

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