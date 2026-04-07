Nová alba: Nabroušená Suzi Quatro, přímočará Robyn a kritická Martinezová


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24
Nová alba vydaly Suzi Quatro, Robyn a Melanie Martinezová
Zdroj: ČT24

Freedom, Sexistential a Hades jsou názvy tří nových alb, za nimiž stojí Suzi Quatro, Robyn a Melanie Martinezová. Dělí je nejen generace a žánr, ale také zcela odlišný hudební přístup.

Novinku Freedom od Suzi Quatro prostupuje téma návratu ke kořenům, a to i k těm vlastním. „Všichni v tomto světě nosíme masky, abychom obstáli. Pro mě je důležité cítit se dobře ve vlastní kůži, nemít potřebu nikomu nic dokazovat a nepřijímat žádné nesmysly,“ vysvětlila pětasedmdesátiletá muzikantka.

Hardrocková ikona původem z Detroitu na nové desce ukazuje, že má stále nabroušený jazyk. Třeba když si k mikrofonu pozvala rodáka ze stejného města a vyznavače stejného hudebního stylu Alice Coopera. A na novém albu společně uctili hit Kick Out The Jams detroitské hardrockové kapely MC5 z konce sedmdesátých let. Tedy z doby, kdy Suzi Quatro natočila svůj patrně nejslavnější song If You Can't Give Me Love.

Na další album švédské hudebnice Robyn čekali její fanoušci osm let. Na dvojsmyslně pojmenované desce Sexistential se upřímně a přímočaře vyzpívává z osobních krizí a nových poznatků o mateřství. Kritika album chválí. Britský Guardian i americký Rolling Stone uštědřily nahrávce shodně osmdesát procent. Tuzemský Musicserver ještě deset procent navíc.

V posledním březnovém týdnu přispěla k novým nahrávkám také nejmladší ze tří hudebnic, Američanka Melanie Martinezová. Na albu Hades má ambice obsáhnout témata moci, genderu, společenských systémů i kritiky náboženského pokrytectví. V kompletní podobě ho už představila i na speciálních vystoupeních v Londýně, Amsterdamu a Torontu.

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Nová alba: Nabroušená Suzi Quatro, přímočará Robyn a kritická Martinezová

Freedom, Sexistential a Hades jsou názvy tří nových alb, za nimiž stojí Suzi Quatro, Robyn a Melanie Martinezová. Dělí je nejen generace a žánr, ale také zcela odlišný hudební přístup.
před 47 mminutami

Kadrnka točí film o Komenském před exilem, „nehraje“ ho Slovák Mitaš

Režisér Václav Kadrnka dokončuje celovečerní film Panna Sofia o Janu Amosovi Komenském. Sleduje jednu kapitolu ze života tohoto evropského myslitele. V hlavní roli se představí slovenský herec Marián Mitaš.
před 3 hhodinami

VideoMalý princ vyšel před 80 lety. Po Bibli je druhým nejpřekládanějším dílem

Přesně před osmdesáti lety vyšla ve Francii jedna z nejslavnějších knih na světě. Malý princ je po Bibli druhým nejpřekládanějším dílem všech dob, lidé ji čtou ve 450 jazycích. Nové, moderní vydání je teď na pultech francouzských knihkupectví. Mnoho Francouzů možná netuší, že autor knihu nenapsal ve Francii, ale v New Yorku. Vyšla až dva roky po jeho smrti. Má několik filmových podob, před dvěma lety například vzbudila pozornost animovaná verze. K jejímu věhlasu přispěl i dramatický život autora – zahynul tragicky, když jeho letadlo sestřelili za války Němci.
před 7 hhodinami

Sonda do historie. Pařízkova Amadoka uzavírá v Divadle X10 „ukrajinskou trilogii“

Po obrazech rozkladu Sovětského svazu v inscenaci Moskoviáda a líčení hrůz války v inscenaci Na západní frontě klid / Zelené koridory se mezinárodně oceňovaný režisér Dušan David Pařízek vrací na pražskou scénu s třetím ukrajinským příběhem. Tentokrát vycházel z rozsáhlého románu Sofije Andruchovyčové.
včera v 10:00

Ubylo jízlivosti, říká Viewegh o svých dalších knižních denících

Spisovatel Michal Viewegh v nové knize Převážně báječný rok reflektuje každodenní život i vlastní stárnutí. Vlastní deníkové zápisky knižně vydal už poněkolikáté. „Je to taková literární reality show,“ podotkl v 90' ČT24 při rozhovoru s Marianou Novotnou.
5. 4. 2026

Byl napřed, přesto vzadu. Monografie doceňuje opomíjeného Vojtěcha Preissiga

Životní dráha malíře, grafika, typografa a fotografa Vojtěcha Preissiga si přímo říká o filmové zpracování. Monografie Tomáše Vlčka, nazvaná prostě Vojtěch Preissig, plní víceméně stejnou roli. Ukazuje, jak významnou, a stále opomíjenou osobností Preissig byl. A také, s jakými překážkami musel po celý život bojovat.
5. 4. 2026

VideoŽák, noty a umělá inteligence. Hru na hudební nástroje už učí i AI

Zapojení umělé inteligence do výuky hry na hudební nástroj je tu. Ve světové konkurenci se uchytila i tuzemská aplikace. Lekce dává od loňska. Nejvíc uživatelů má ve Spojených státech, hned poté v Česku. Aplikace vychází z populárního formátu videohry Guitar Hero, kde tóny padají jakoby seshora a naznačují tak prstoklad v reálném čase.
5. 4. 2026

Nová výstava ukazuje neuskutečněné vize pro Zlín

Projekty, které měly vzniknout ve Zlíně před vypuknutím druhé světové války, představuje výstava Neuskutečněné vize firmy Baťa v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Mezi exponáty jsou například plány na nový dopravní terminál nebo podobu náměstí Práce. Návrhy významných architektů si lidé mohou prohlédnout do 19. dubna. Výstava je součástí akcí připomínajících ve spolupráci s UNESCO 150 let od narození Tomáše Bati.
3. 4. 2026
