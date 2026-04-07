Nová alba: Nabroušená Suzi Quatro, přímočará Robyn a kritická Martinezová

Freedom, Sexistential a Hades jsou názvy tří nových alb, za nimiž stojí Suzi Quatro, Robyn a Melanie Martinezová. Dělí je nejen generace a žánr, ale také zcela odlišný hudební přístup.
Novinku Freedom od Suzi Quatro prostupuje téma návratu ke kořenům, a to i k těm vlastním. „Všichni v tomto světě nosíme masky, abychom obstáli. Pro mě je důležité cítit se dobře ve vlastní kůži, nemít potřebu nikomu nic dokazovat a nepřijímat žádné nesmysly,“ vysvětlila pětasedmdesátiletá muzikantka.
Hardrocková ikona původem z Detroitu na nové desce ukazuje, že má stále nabroušený jazyk. Třeba když si k mikrofonu pozvala rodáka ze stejného města a vyznavače stejného hudebního stylu Alice Coopera. A na novém albu společně uctili hit Kick Out The Jams detroitské hardrockové kapely MC5 z konce sedmdesátých let. Tedy z doby, kdy Suzi Quatro natočila svůj patrně nejslavnější song If You Can't Give Me Love.
Na další album švédské hudebnice Robyn čekali její fanoušci osm let. Na dvojsmyslně pojmenované desce Sexistential se upřímně a přímočaře vyzpívává z osobních krizí a nových poznatků o mateřství. Kritika album chválí. Britský Guardian i americký Rolling Stone uštědřily nahrávce shodně osmdesát procent. Tuzemský Musicserver ještě deset procent navíc.
V posledním březnovém týdnu přispěla k novým nahrávkám také nejmladší ze tří hudebnic, Američanka Melanie Martinezová. Na albu Hades má ambice obsáhnout témata moci, genderu, společenských systémů i kritiky náboženského pokrytectví. V kompletní podobě ho už představila i na speciálních vystoupeních v Londýně, Amsterdamu a Torontu.