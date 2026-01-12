Nová alba vydávají Alter Bridge či The Cribs

Po dvou vánočních týdnech se kola hudebního průmyslu opět roztočila. Kapely začínají vysílat do světa čerstvé nahrávky. Vycházejí třeba nová alba Alter Bridge nebo The Cribs.
Rockoví Alter Bridge mají za sebou dvaadvacet let na scéně a sedm alb. Podle prvních recenzí jejich eponymní novinky nemá vysoká produktivita nikterak negativní vliv na kvalitu.
„Kapela dělá víceméně to samé jako dřív, ale kdo by si stěžoval, když je výsledek takhle dobrý? Nahrávka Alter Bridge zobrazuje kapelu, která si je naprosto jistá tím, co dělá,“ napsal například hudební server Louder.
Od prvního dne tvoří američtí rockeři v neměnné sestavě. V čele se dvěma hudebníky s bohatou minulostí i zkušenostmi. Myles Kennedy vystupuje se Slashem, Mark Tremonti zase se svojí předchozí kapelou Creed prodával alba po deseti milionech kusů. Rivalita mezi nimi neexistuje, jen přátelství a pokora.
„Zpívám tu a tam na celé desce. Někdy je to doprovodný vokál, jindy hlavní zpěv, někdy přizvukuju v refrénech. Nechci se do toho Mylesovi moc plést, on je zpěvák od Boha a já se mu to snažím moc nekazit,“ vysvětloval Tremonti pro magazín Spark.
Van Halen vzpomínají na Wembley
Album zčásti vznikalo ve studiu 5150 Studios, které proslavili Van Halen. A i oni začátkem roku přidávají novou položku do své diskografie.
Kapela je známá novátorským stylem hry na kytaru Eddieho van Halena i chytlavými stadionovými refrény. Jejich písně kdysi zněly i z jedné z vůbec nejslavnějších světových arén – londýnského Wembley. To připomíná reedice se záznamem živého koncertu z roku 1995.
The Cribs se vrací do osmdesátých let
Současnou podobu britského indie rocku reprezentuje novinka The Cribs. Konkurenti úspěšnějších Razorlight nebo Kaiser Chiefs se v nových písních na desce Selling a Vibe náladou vracejí hluboko do osmdesátých let.
Z Austrálie se pak s novým albem Before I Forget hlásí dvaadvacetiletý zpěvák a rapper The Kid Laroi. A z Německa se ozývá symfonické metalové uskupení Beyond the Black s lednovou deskou Break The Silence.