Jako „hrané Městečko South Park“. Vzniká seriál o a pro generaci Z


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česká televize připravuje nový komediální seriál G.O.A.T. Je o generaci Z. Parta středoškolaček, které závodně cvičí aerobik, v něm narazí na chatbot slibující, že jim splní přání.

Režie šestidílného seriálu se ujali Jan Vejnar, oceněný Českým lvem za film Přišla v noci, a Adina Šulcová, která má za debutující krátký snímek nominaci od filmové kritiky. „Parafrázuje americké středoškolské seriály hodně z nultých let a přenáší je do českého prostředí. Je to satira na středoškolský život,“ uvedl k připravovanému projektu režisér.

„Tématem G.O.A.T. je touha být nejúspěšnější ze všech – Greatest Of All Time. Dosáhnout dokonalosti a uznání s sebou ale nese i jistá úskalí, a právě na nich seriál staví,“ dodává Šulcová.

Z natáčení seriálu G.O.A.T.
Zdroj: ČT/Natálie Divincová

Komedie s prvky hororu představí teenagerky z maloměsta, které chtějí trávit život jinak než jen učením a tréninky aerobiku. Skloubit školu, večírky s fotbalisty a zároveň vyhrávat závody, se zdá téměř nemožné. Hlavní hrdinka Eliška věří, že jedinou cestou k úspěchu je tvrdá práce. Její kamarádky však dají přednost zdánlivě snadnějšímu řešení a požádají tajemný chatbot o „life hack“, který jim pomůže získat vše, po čem touží. Rozjede se tím řetězec událostí, za něž bude třeba zaplatit nečekanou cenu.

Přehnanost a stereotypy

„Nejde ale o klasickou parodii, nýbrž o žánr camp – estetiku záměrné přehnanosti a teatrálnosti, která balancuje mezi kýčem a jeho karikaturou,“ upozorňuje producent Luděk Horký. „Pro zjednodušení jsme říkali hercům, když jsme se snažili vysvětlovat, jakým stylem mají hrát, jak postavy v zábavné zkratce fungují, že je to hrané Městečko South Park,“ upřesnil Vejnar.

Tvůrci vychází z toho, co obklopuje generaci Z. Od popkultury přes sociální sítě až po středoškolské stereotypy. Ke generaci Z patří i scenáristka a spolurežisérka Šulcová a většina herců. Vyrostli v digitálním světě, neznají život bez internetu a chytrých telefonů, ti mladší ani bez sociálních sítí.

František Prachař při natáčení seriálu
Zdroj: ČT/Natálie Divincová

„To s sebou přineslo od dětství extrémní obsah, posouvají se hranice a souvisí to i s humorem. Dřív byla ironie, to se posunulo, (teď) už třeba není jasné, jestli si děláte srandu, nebo ne,“ vysvětluje Šulcová. „V jiných generacích tady byl komunismus, skinheadi, myslím, že jsme na tom celkem dobře. Samozřejmě některé prvky jsou za mě moc, často mi i na lidech vadí, že jsme moc citliví, ale jsme schopní o tom mluvit a říct někomu, kdo nám vadí, že nám vadí,“ popisuje František Prachař, který si v seriálu zahrál.

Natáčení filmaře „přestěhovalo“ do kulturního domu v Kladně, kde vznikala například scéna z maturitního plesu. Zapojil se také stočlenný kompars. Polovina komparsistů jsou místní. Do rolí pak režisér obsadil jak studenty herectví, tak neherce.

Seriál je určený hlavně těm, o kterých je. Generaci Z. Premiéru bude mít proto v iVysílání, pravděpodobně příští rok.

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