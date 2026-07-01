V tunelech metra se natáčí mysteriózní Zmizení Sáry Lindertové

Mysteriózní minisérie Zmizení Sáry Lindertové kombinuje kriminální a nadpřirozené prvky. V pražských tunelech metra, kde se příběh z velké části odehrává, ji natáčí režisér Matěj Chlupáček. Vzniká v koprodukci České televize a společnosti Canal+.
Titulní roli studentky psychologie Sáry, která záhadně zmizí v metru a zanechá po sobě pouze znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery, hraje Josefína Prachařová. Hledá ji mimo jiné její sestra – dvojče, tu hraje Julie Šoucová. Příběh vznikl podle knihy Kateřiny Šardické.
„Dopravní podnik nám oznámil, že to je nejrozsáhlejší natáčení, které kdy servisovali,“ prozradil režisér a producent Matěj Chlupáček. Dodává, že prostředí pražského podzemí na něj působí dost strašidelně. „Vyměnili jsme mnoho světel, abychom mohli rozblikat žárovky a být ještě hororovější,“ popisuje.
Přes den se filmaři pohybují v technických tunelech, po půlnoci, kdy nefunguje provoz, pak v těch, kde jinak jezdí metro. Scén v tunelech metra, ve tmě a v noci je většina. Z více než padesátky natáčecích dnů filmuje štáb jen asi devět ve dne.
Nechtěla bych to zažít, říká Geislerová
Minisérie kombinuje kriminální a nadpřirozené prvky s psychologickým zkoumáním identity, traumat a narušených mezilidských vztahů. „Všechny dny, které postavy zažijí, jsou hrozné a traumatické,“ připadá představitelce Sářiny matky Anně Geislerové. „Nechci s ní mít nikdy nic společného, nechci zažívat, co ona zažívá,“ dodává.
Otcem zmizelé dívky se před kamerou stal Milan Ondrík. Natáčení v noci a na hřbitově v něm vyvolává vzpomínky. „Ke hřbitovům mám velký respekt, protože jsem z vesnice, kde jsme měli skoro za domem hřbitov a děly se mi různé věci,“ naznačil.
Všelijaké mysteriózní věci se budou dít i v minisérii, jejíž premiéra je naplánovaná na jaro příštího roku.