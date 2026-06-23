Hřebejk točí pro ČT Jobovku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Jan Hřebejk režíruje pro Českou televizi nový seriál Jobovka. Pojednává o rodinných vtazích, ústřední manželský pár hrají Marika Šoposká a Jiří Havelka. Natáčí se na západě Čech v Plzeňském kraji.

Vhodné lokace našel filmový štáb v Medovém Újezdě na Rokycansku. Seriáloví manželé totiž řeší problémy odjezdem z Prahy na venkov. „A ukáže se, že před problémy se nedá utéct, že nejsou v Praze, ale v rodině. Zároveň se tím útěkem a koupí chalupy, která potřebuje opravu, objevují nové,“ prozradil Havelka.

„Rodina, která si zažila ne úplně hezké věci, se stěhuje do nového domečku, aby svůj život posunula kupředu. Ale nedopadne to podle jejich představ. Vlastně se jim ten sen doslova zhroutí pod rukama,“ dodává Šoposká.

Jednomu podáte ruku, druhý se urazí

Ve vesnici se totiž novousedlíci ocitnou mezi dlouhodobě znepřátelenými rodinnými klany. Potíže se začnou řetězit. „Na venkově jsou dějinné vrstvy. Sedlácké rodiny – někdo byl úspěšný, někdo ne, někdo byl kulak, někdo z toho naopak profitoval,“ přibližuje prostředí příběhu scenárista Matěj Dadák. „Nově příchozí se dostanou do vesnice, kde někomu podat ruku znamená, že někdo jiný se smrtelně urazí. A s ním i pět jeho kamarádů. Je z toho na konci až takový folkhoror,“ naznačil, jak se osudy seriálové rodiny budou vyvíjet.

Hřebejk považuje za důležité, že v ostrých hádkách jsou přítomné pravdivé, a tím komické momenty. „Pro ty postavy je to samozřejmě nesnesitelné, divák se nad tím ale trošku pobaví,“ míní.

V Plzeňském kraji se seriál bude točit do začátku července. Na obrazovky se dostane pravděpodobně příští rok na jaře. 

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