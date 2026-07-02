Bezhlavý jezdec se vrací výstavou

Byli čtyři, byli mladí a byla zrovna devadesátá léta. Umělci Josef Bolf, Ján Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk spolu tehdy založili skupinu Bezhlavý jezdec. Zajímaly je nové umělecké přístupy. Galerie hlavního města Prahy toto období připomíná na stejnojmenné výstavě.
Skupina Bezhlavý jezdec vznikla v roce 1996, kdy zakládající čtveřice umělců studovala na Akademii výtvarných umění v Praze. Tenkrát je fascinovaly paralelní světy, sci-fi a televize, což se promítlo i do jejich jediného společného obrazu. Společně pořádali i netradiční akce, třeba vernisáž uprostřed noci. „Ale překvapivě tam přišlo hodně lidí, mimo jiné proto, že tenkrát byla poměrně malá konkurence,“ vzpomíná Šerých.
Galerií bylo málo a umělci se teprve učili fungovat ve svobodné společnosti. Pracovali s netradičními materiály. Mančuška z nich vytvořil i celý pokoj. Třeba dřez vyrobil z mýdla. „Byl hodně polemický, živý člověk, který rád rozporoval věci. Hodně žil s dobou, jeho tvorba se měnila s časem, začínal jako konzervativní kreslíř a skončil jako postkonceptuální hvězda,“ připomíná kurátor aktuální výstavy Vít Havránek.
Součástí expozice je i Škodovka 120. Z autorádia zní povídka dalšího ze členů skupiny Bezhlavý jezdec, Josefa Bolfa. Ze stejného automobilu vytvořil umělecké dílo také Tomáš Vaněk poté, co vozidlo rozebral do posledního šroubku.
Zmiňované dílo vzniklo v roce 2001. Byl to rok, kdy se skupina Bezhlavý jezdec začala pozvolna rozpadat. Každý z umělců se vydal vlastní cestou.