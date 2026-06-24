Za výtržnosti na derby čelí dva fanoušci obvinění. Stovka jich spáchala přestupek


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Kriminalisté obvinili kvůli incidentu na květnovém předčasně ukončeném derby mezi Slavií a Spartou dva lidi z trestného činu výtržnictví, jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Hrozí za to až dva roky vězení, informoval ve středu pražský policejní mluvčí Jan Daněk.

Skoro stovka fanoušků, kterou policie ztotožnila, spáchala přestupek proti veřejnému pořádku. Ve správním řízení mohou dostat pokutu až deset tisíc korun. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo.

Na trávník několik minut před koncem derby vtrhly stovky fanoušků a napadly několik hráčů soupeře. Někteří z nich běželi před sparťanský sektor, do kterého začali házet světlice.

„V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví,“ uvedl mluvčí.

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Policie stále nezná totožnost několika maskovaných fanoušků, kteří používali pyrotechniku a jsou rovněž podezřelí z výtržnictví. Žádá veřejnost o pomoc. Pokud někdo zná maskované muže, může se obrátit na linku 158.

Disciplinární komise duel kontumovala ve prospěch Sparty, vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Pokutu dostala i Sparta.

Stát podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) zvažuje registr problémových fanoušků vedený Národní sportovní agenturou. Zvažované zavedení kamer s rozpoznáváním obličejů u vstupů na fotbalové stadiony vyžaduje podle odborníků novou právní úpravu.

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