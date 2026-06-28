Schillerová nesouhlasí s výstupy Motoristů ve Strážnici, výměnu ministrů odmítla


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) nesouhlasí s tím, jak vystupovali v pátek a v sobotu koaliční Motoristé na folklorním festivalu ve Strážnici. Lidé tam podle ní chodí za zážitky, ne poslouchat politiky. Omezit dotace pro festival, jak po vypískání ministrů Oty Klempíře a Petra Macinky navrhl na sociálních sítích další z ministrů Motoristů Boris Štastný, odmítla stejně jako Macinka. Uvedli to v debatě televize CNN Prima News. Podle předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba je Klempíř extrémně neoblíbený a vláda by měla uvažovat o jeho náhradě. Podle Schillerové žádná výměna ministrů na pořadu dne není.

„Asi není úplně normální, že tu máte člověka, který kamkoli přijede, vzbudí takové pozdvižení, a tím politizuje každou akci,“ sdělil Hřib. Vyjádření ministra pro sport Šťastného, který zmínil možnost zrušení dotací pro festival, označil za bolševické manýry a škození lidem, kteří nesouhlasí s názory vládnoucích politiků.

Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky by se měl lidem omluvit za provokativní vystupování Motoristů předseda vlády Andrej Babiš (ANO). „Vy jste je přišel jen urazit a vyprovokovat. Proti tomu se má podle mého soudu postavit premiér. To je něco, co nemá v politice místo,“ sdělil Macinkovi. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana festival zpolitizovali Motoristé, nikoli tamní publikum. Za úvahy vhodné na vyhození z vlády označil výrok o odebrání dotací festivalu.

„Dotační politika se nedělá podle pískotu,“ konstatovala Schillerová. Hřib podotknul, že festival organizuje Národní ústav lidové kultury, tedy příspěvková organizace resortu kultury.

Publikum festivalu ve Strážnici vypískalo po Klempířovi i Macinku
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na folklorním festivalu ve Strážnici

Macinka vzal vypískání Klempíře jako „výzvu“

V pátek vypískali návštěvníci festivalu ministra kultury Klempíře, který to v sobotu přičetl buranství, nenávisti a také vedru a alkoholu. V ten samý den se na pódiu objevil také Macinka. Jeho vystoupení skončilo skandováním „vypadni!“. Macinka pak na facebooku sdělil, že vypískání Klempíře vzal jako výzvu a že o vystoupení požádal ředitele festivalu. Nyní dodal, že na festival byl pozván jako vicepremiér a původně neplánoval vystoupit.

Strážnickému publiku za pískotu a skandovaných výzev, aby opustil pódium, řekl, že návštěvníci v hledišti nevědí, co dělají. „Nadávat na politiky je český folklor, jsme na folklorním festivalu...děláte z tohoto festivalu politický. Zbláznili jste se. Ani za bolševika to nebylo, za bolševika byl Festival politické písně jinde, nikdy ne tady, vy to z toho děláte teď. Ničíte si svůj vlastní festival,“ prohlásil.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Předseda koaliční SPD Tomio Okamura na CNN Prima News podotkl, že omluva je na Macinkově úvaze.

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Petr Macinka a Filip Turek

Orgánizátor akce se od politických prohlášení distancoval

Národní ústav lidové kultury, který festival organizuje, se na sítích distancoval od politických prohlášení, která tam zazněla.

„Mrzí nás, že během letošního ročníku došlo k situacím a reakcím, které odvádějí pozornost od poslání festivalu. Takové projevy nepovažujeme za součást atmosféry, kterou chceme ve Strážnici vytvářet,“ uvedli organizátoři s tím, že festival by nebylo možné uskutečnit bez dlouhodobé podpory ministerstva kultury, které je jeho významným partnerem.

Tím organizátoři vysvětlili i prostor, který dali Klempířovi. „Jeho vystoupení nebylo zamýšleno jako politická prezentace. Reakci, kterou vyvolalo, považujeme za politováníhodnou, protože zastínila to nejpodstatnější – setkávání lidí, sdílení tradic a radost z živé lidové kultury,“ uzavřeli.

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