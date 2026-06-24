Hnutí Duha podalo žaloby na Macinku a Turka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hnutí Duha podalo žaloby na ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a na poslance Filipa Turka (za Motoristy) kvůli výrokům, které podle hnutí poškozují jeho pověst a rozdělují společnost. Podle Duhy se Macinka neomluvil za výroky o terorismu a Turek za nepravdivá tvrzení spojující činnost ekologické organizace s úmrtími lidí při povodních. Turek v reakci uvedl, že organizaci vadí možný zásah do dotací. Macinka řekl, že Hnutí Duha už neví, jak na sebe upozornit.

„Veřejné napadání a lživé obviňování občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a občany. Cílem naší žaloby je proto jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zabránit tomu, aby se podobný přístup stal běžnou praxí,“ konstatovala ředitelka Hnutí Duha Zuzana Lenhartová.

Pokud by se takové jednání politiků nechávalo bez reakce, mohlo by se podle ní stát normou i vůči menším organizacím, které nebudou mít možnost se proti němu dostatečně bránit.

„Oni už nevědí, jak by na sebe upozornili. Měli by si založit nějakou další zelenou stranu a čestně prohrát ve volbách, to je mnohem statečnější než prohrát u soudu,“ reagoval Macinka.

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Kritizované výroky

Macinka na začátku dubna uvedl, že Duhu považuje bez nějaké větší nadsázky za teroristickou organizaci, a kdyby měla být daňovými poplatníky nadále dotována, byl by značně zklamán.

Podpořil tak vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Turka, který z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí vzkázal, že má poměrně zásadní vliv na dotace, a aktivisté Hnutí Duha a jim podobní tak mají napříště s požadavky smůlu. Na sociálních sítích Turek sdružení hrozil tím, že nedostane dotace, o které žádalo.

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Filip Turek (za Motoristy)

V předžalobní výzvě žádala organizace omluvu i od Turka, který na facebookovém profilu uvedl, že „při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady“. Tento výrok podle hnutí použil v souvislosti s označením některých osob hanlivým výrazem „paraziti“, které je podle něj třeba „deratizovat“.

„Hnutí Duha má samozřejmě problém s přerušením penězovodů, mám pro ně soucitné pochopení,“ sdělil v reakci na žalobu Turek.

Motoristé a životní prostředí

Proti působení Motoristů v čele ministerstva životního prostředí dlouhodobě vystupují někteří ekologové a odborníci. Naposledy v dubnu svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Duha demonstraci v centru Prahy.

Podle organizátorů se na resortu pod vedením ministra Igora Červeného (Motoristé) a vládního zmocněnce Turka dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie. Červený tehdy výtky protestujících odmítl. Vláda a jeho strana podle něj ochranu přírody neoslabují.

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