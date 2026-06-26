Psi budou v centrální evidenci. Veterináři prosí majitele, aby chodili postupně

Od 1. července začne fungovat Centrální evidence psů (CEP). Údaje do ní budou zapisovat veterináři, nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během tří let.
Místo několika soukromých databází bude nově fungovat jediná – Centrální evidence psů. První zvířata se v něm začnou objevovat už za týden. Po celostátní evidenci podle ministerstva zemědělství dlouhodobě volali chovatelé, obce i policie.
„Když byly registry roztříštěné, byl problém zjistit, kam psa zapsat, aby evidence fungovala celostátně. Teď bude registr jeden, takže to bude jasné,“ poznamenal majitel psa Václav Šároch. „Bylo to hodně zmatené. Věřím, že teď bude zřetelné, kde a jak se registrovat,“ řekla majitelka psa Soňa Jelenová.
Lepší přehled o psech i jejich majitelích
Stát si od centrální evidence slibuje lepší přehled o chovaných psech. U zaběhnutých zvířat by mělo být snazší dohledat jejich majitele. „Ta evidence je důležitá a měla by mít kvalitní základ. Data budou dlouhodobě dohledatelná a přesná,“ uvedla veterinářka Jana Vrkoč Kouřilová.
- Identifikační údaje psa – číslo čipu, tetování nebo petpas.
- Základní informace o zvířeti – plemeno, pohlaví, kastrace.
- Informace o chovatelích, včetně kontaktních údajů pro případ ztráty psa.
- Informace o ztrátách, nálezech a navrácení zvířete chovateli.
Zdroj: ministerstvo zemědělství
Dosud nemuseli majitelé své psy do žádného registrů zapisovat. Už šest let je však povinné, aby byla zvířata označena čipem. Absence jednotné evidence komplikovala práci například městským strážníkům. „Tyto legislativní změny vítáme. Centrální evidence nám velmi pomůže, protože se čas od času setkáváme se situacemi, kdy se k nám zatoulají psi z okolních obcí a v naší evidenci samozřejmě nejsou,“ vysvětlil ředitel Městské policie Frýdek-Místek Tomáš Zapletal.
Do Centrální evidence psů budou moci nahlížet orgány veřejné správy, veterináři, Policie ČR, obce i samotní chovatelé. Ti budou moci například nahlásit ztrátu psa nebo upravit své kontaktní údaje. „Ročně evidujeme zhruba 150 až 170 odchytů. Díky čipům se daří dohledat přibližně dvě třetiny majitelů,“ uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Lukáš Kmec (ANO). Psy, u nichž strážníci majitele nezjistí, předávají do útulků. Nový systém by měl přispět také ke zpřehlednění evidence očkování proti vzteklině.
Pomoc v boji proti množírnám
Centrální evidence by měla zároveň přispět k efektivnějšímu odhalování nelegálních množíren. „Před kontrolou chovu psů mohou inspektoři v CEP předem zjistit, kolik a jakých zvířat má chovatel evidováno. Bude možné prověřovat potenciálně problematické chovatele nebo jednodušeji kontrolovat povinné očkování proti vzteklině. CEP může usnadnit také řešení případů s mezinárodním přesahem,“ vysvětlil ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
Veterináři však žádají majitele, aby své psy registrovali postupně. Na splnění povinnosti mají tři roky. „Psa lze zaregistrovat při přeočkování proti vzteklině. Jiná situace je u štěňat, která je nutné evidovat už v době, kdy jsou ještě u chovatele. Budeme rádi, když 1. července nepřijde celý Frýdek-Místek registrovat své psy. Myslím si, že by to systém neustál, takže opravdu není kam spěchat,“ vyzvala veterinářka Kouřilová.
Psa je však možné zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, pokud proběhne ještě před termínem očkování proti vzteklině.
Veterinářům přibude administrativní práce, majitelé psů proto musí počítat s tím, že registrace bude stát přibližně čtyři sta korun. Výši poplatku zákon nestanovuje, určuje ji každý veterinář individuálně, stejně jako u jiných veterinárních úkonů.
Hrozí pokuty
Registr bude provozovat Komora veterinárních lékařů na základě veterinárního zákona. Financován bude ze státního rozpočtu. Ministerstvo zemědělství počítá s náklady kolem tří milionů korun ročně na provoz a správu evidence.
Registraci v CEP bude kontrolovat Státní veterinární správa při běžné kontrolní činnosti. Pokud chovatel registraci psa nezajistí, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzické osoby a až 300 tisíc korun v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby.