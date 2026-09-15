Na návratu karenční doby se koalice neshodla, řekl ministr Šťastný

Vládní koalice se nedohodla na znovuzavedení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci bez náhrady výdělku. Proti byla část ANO a SPD, uvedl pro Českou televizi ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
Karenční dobu zrušila v roce 2019 tehdejší vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů. Normu tehdy podpořili opoziční Piráti a většina lidovců. Zaměstnavatelům za placení náhrad v prvních třech dnech nemoci klesly odvody. Zaměstnancům se naopak od roku 2024 obnovily kvůli snaze o ozdravení rozpočtu, hradí 0,6 procenta.
Proti návrhům na obnovení karenční doby se staví i odbory a žádají vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO), aby záměr odmítli. V tiskových zprávách to uvedla Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO) i odbory zdravotnictví a sociální péče. Centrála pohrozila, že proti obnovení karence využije všechny legitimní prostředky.
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