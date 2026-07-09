Iniciativa Veřejnoprávně odmítla omezení vysílání regionálních studií ČT

Iniciativa zaměstnanců České televize Veřejnoprávně odmítla možné omezení vysílání regionálních studií. Podle ní jsou nezbytnou součástí veřejné služby. Vedení televize by se podle iniciativy mělo primárně soustředit na zachování nezávislosti vysílání, a nikoliv jen na finanční záležitosti. Iniciativa to ve čtvrtek uvedla v prohlášení pro ČTK. V něm se ohradila proti středečním výrokům generálního ředitele Hynka Chudárka, podle něhož je jednou ze zvažovaných variant úspor právě redukce vysílání regionálních studií.
Česká televize je hledá kvůli chystané změně financování z výběru poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. To navrhuje ministerstvo kultury a má podporu celé vládní koalice. Podle návrhu by Česká televize měla příští rok dostat z rozpočtu 5,7 miliardy korun, což by bylo o miliardu méně než letos a o 1,3 miliardy korun méně proti očekávanému výběru poplatků v roce 2027. Navíc by televize měla méně o dalších 400 milionů, které v roce 2024, z něhož návrh vychází, čerpala z rezerv.
Chudárek v úterý během veřejné diskuse na filmovém festivalu v Karlových Varech uvedl, že ředitelé jednotlivých divizí ČT mají do konce srpna předložit návrhy úspor. Zároveň připustil, že mezi zvažovanými úsporami je i omezení vysílání regionálních studií, které ze zákona musí mít nejméně dvacet procent vysílacího času.
„Těch dvacet procent v regionech je opravdu velmi zatěžujících,“ uvedl Chudárek. „Samozřejmě bych nechtěl rušit studia, to je nesmysl. Ale zrušit kvótu by pro nás bylo optimální. Kdyby k tomu nedošlo, stejně bychom tam museli dávat nějaké reprízované pořady, abychom to naplnili,“ řekl.
Výzva řediteli
Tyto plány se však nelíbí iniciativě Veřejnoprávně, která zastupuje zaměstnance České televize a Českého rozhlasu. „Regionální studia a zahraniční zpravodajové jsou klíčoví s ohledem na zajištění plurality pohledů, na dostupnost informací a kulturní rozmanitost. Nejsou provozní přítěží, ale nezbytnou součástí veřejné služby. Vyzýváme generálního ředitele, aby garantoval, že nedojde k oslabení brněnského a ostravského studia, regionální výroby, regionálního zpravodajství, krajských redakcí, redakce zahraniční ani jiných klíčových složek veřejné služby,“ uvedla iniciativa.
Podle ní se vedení ČT musí primárně soustředit na zachování nezávislosti vysílání, nikoliv výhradně na finanční záležitosti. „Žádáme jasný závazek, že vedení ČT neustoupí ekonomickým ani politickým tlakům způsobem, který by ohrozil nezávislost, odbornost nebo schopnost ČT plnit veřejnou službu,“ dodala iniciativa.
Chudárek již dříve označil navrhovaný příjem televize ze státního rozpočtu za nepřijatelný. Kvůli změně financování by podle něj muselo být 300 až 500 z 2900 zaměstnanců televize propouštěno. Zaměstnanci ČT a Českého rozhlasu na protest proti vládním plánům vstoupili 22. června do jednodenní výstražné stávky.