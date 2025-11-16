Povolenky ETS 2 by mělo Česko odmítnout, míní ekonomové. Niedermayer nesouhlasí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
25 minut
Události, komentáře z ekonomiky: Ceny energií klesají
Zdroj: ČT24

Česko by mělo odmítnout emisní povolenky ETS 2, shodli se ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Naopak europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) je pro jejich přijetí, argumentuje snížením nákladů pro „chudé“ rodiny. Kovanda naopak varoval před možnými vysokými cenami povolenek, ty však dle europoslance nehrozí. V sobotních Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili také o možném poklesu cen elektřiny a plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.

Dle Kovandy ceny energií neklesnou na úroveň, na které byly před energetickou krizí před čtyřmi lety. Evropa se prý musí stále popasovat s nutností nacházet alternativy za „levné ruské energie“. „Z velké části se tento přechod podařil, takže si myslím, že ceny mohou ještě mírně klesnout,“ naznačil s tím, že tento odhad platí pro velkoobchodní burzovní ceny.

Roli dle něj hraje i regulovaná složka. „Jestliže (ji) chce nová vláda snížit u elektřiny tím, že by převedla poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet, tak to v případě elektřiny může znamenat citelné zlevnění,“ dodal. U plynu se však musí počítat – kvůli nárůstu regulované složky – se stagnací pro běžnou domácnost, respektive s mírným nárůstem, doplnil.

ČEZ zlevní elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníků
Ilustrační foto

Zámečník zdůraznil, že každé plošné opatření je drahé a že nový kabinet si bude muset převedení regulované složky na stát rozmyslet. „Má docela ambiciózní plány na podporu ekonomického růstu, (…) nemůžete dávat několikanásobek potřebných intervencí do něčeho, co je plošné a nediferencuje vůbec, jaká je reálná potřeba,“ upozornil.

Moderátorka Ortová v této souvislosti doplnila, že podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Lukáše Vlčka (STAN) budou kvůli tomuto opatření prý chybět peníze na rozvoj sítí. Naopak místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček argumentuje Evropským modernizačním fondem.

Regulovaná složka ceny energií pro domácnosti má stoupnout i o stovky korun
Ilustrační snímek

Niedermayer uvedl, že Česko dostává „opravdu velké množství peněz“ – zejména přes modernizační fond, kde má tuzemsko prý výhodnou dohodu s Evropskou unií. „Samozřejmě musíme zvážit, na co ty peníze použijeme – jestli mají být největší priorita investice do sítí. Obrovské peníze jdou do teplárenství,“ popsal.

Řešit by se podle něj měla sociální otázka spojená se snižováním emisí a odchodem od fosilních paliv. Mělo by se prý zvážit, zda se má příspěvek na obnovitelné zdroje vybírat pouze z elektřiny, či zda nemá být rozprostřen mezi ostatní energie.

Dodavatelé zlevňují ceny energií
Ilustrační foto

Debaty o zavedení emisních povolenek

Do cen energií pro domácnosti i firmy promluví i již zmíněné emisní povolenky – takzvané ETS 2. Vznikající kabinet ANO, Motoristů a SPD tvrdí, že jejich zpoplatnění nezavede, a to i za cenu sporu s Evropskou komisí. Dodavatelé energií se každopádně připravují na různé varianty.

Podle Zámečníka nemá být Česko jedinou zemí, která je odmítne. S tím souhlasí i Kovanda, podle něj by se tak mělo stát v „alianci“ s některými dalšími státy typu Polska. Niedermayer je však pro jejich přijetí a využití tak, aby se „chudším lidem“ umožnilo snížit jejich spotřebu fosilních energií, zajistit dostupnější dopravu a snížit náklady na bydlení.

Evropská komise navrhla změny v systému povolenek ETS 2, uvedl Hladík
Ilustrační foto

Moderátorka Ortová doplnila, že cena emisních povolenek v posledním měsíci výrazně klesla. Evropská komise pro ně ale neschválila jasný strop. Když dojde k „přestřelení“ ceny povolenek, tak dle Zámečníka lze provést intervenci.

Kovanda podotkl, že se dekarbonizace bude muset stihnout za kratší úsek. Ceny emisních povolenek musí být dle něj ještě vyšší, což zdůvodnil odkladem zavedení systému. Studie, na něž v debatě odkázal, prognózovaly cenu emisních povolenek pro domácnosti na 220 až 250 eurech (asi 5300 až šest tisíc korun) za kus.

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech
Ilustrační fotografie

Konečná cena

„Ta cena musí být tak vysoká, aby se stihlo dekarbonizovat do roku 2050. Pokud by se to dále odložilo, pak může být povolenka za 45 nebo 60 (euro, asi 1100 až 1450 korun). Jestliže to chceme stihnout do roku 2050, tak to musí být trojciferná (částka),“ domnívá se. Zdražení tak dle něj bude o vyšší desítky tisíc korun pro běžnou domácnost v rodinném domě, která topí plynem, má vůz na benzin nebo naftu. K sumě připočetl navíc i celkový inflační dopad.

K tomuto by však dle Niedermayera došlo, pokud by neexistovaly jiné politiky, které vedou ke snížení emisí. Zmínil mechanismus „effort sharing“, který zavazuje členské země Unie ke snižování emisí. Kdyby země nedodržovaly své závazky ve snižování národních emisí, tak by dle něj cena povolenky „vystřelila nahoru“.

ANO a SPD tvrdí, že do programu vlády s Motoristy prosadily většinu svých slibů
Tomio Okamura (SPD), Karel Havlíček, Alena Schillerová a Andrej Babiš (všichni ANO)

Dle nových dat, které europoslanec citoval, je prý velká část zemí na správné cestě k dosažení kýženého cíle. To by tak dle něj mohlo „vytvořit prostor k tomu, aby cena emisních povolenek mohla za určitých okolností klesnout“. „Pokud bychom nedělali nic jiného a spolehli se pouze na emisní povolenky, tak by měl pan Kovanda pravdu, že by ceny mohly jít hodně vysoko,“ přiznal.

„Je to pouze doplněk něčeho, co už funguje a zdá se, že se evropským zemím daří snižovat emise podle plánu,“ pokračoval. Od zmíněného plánu se také odvíjí, kolik bude na trhu samotných emisních povolenek. Cenu jedné tak Niedermayer odhadnul na 45 euro do roku 2030, poté bude záležet na dohodě.

Fiala odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040
Premiér Petr Fiala (ODS)

Výběr redakce

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

08:45Aktualizovánopřed 28 mminutami
Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

před 51 mminutami
Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi

Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi

před 3 hhodinami
Britská vláda zpřísní pravidla pro migranty

Britská vláda zpřísní pravidla pro migranty

před 7 hhodinami
Slovenský vicepremiér podal demisi

Slovenský vicepremiér podal demisi

před 12 hhodinami
Ukrajina a Rusko obnoví výměny zajatců, uvedl Umerov

Ukrajina a Rusko obnoví výměny zajatců, uvedl Umerov

před 13 hhodinami
Umělé zasněžování těší lyžaře, méně ekology

Umělé zasněžování těší lyžaře, méně ekology

před 13 hhodinami
Na hejtmana Karlovarského kraje navrhl klub ANO Kubise

Na hejtmana Karlovarského kraje navrhl klub ANO Kubise

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Tetování pih na obličej se v Česku stává trendem

Zájem o tetování pih na obličej se v Česku stále zvyšuje. Oslovené tetovací salony i salony pro permanentní make-up se shodují, že zájem roste především u žen ve věku mezi osmnácti a pětatřiceti lety. Dermatologové ale upozorňují, že tetované pihy mohou ztížit diagnostiku pigmentových znamének.
před 1 hhodinou

Povolenky ETS 2 by mělo Česko odmítnout, míní ekonomové. Niedermayer nesouhlasí

Česko by mělo odmítnout emisní povolenky ETS 2, shodli se ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Naopak europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) je pro jejich přijetí, argumentuje snížením nákladů pro „chudé“ rodiny. Kovanda naopak varoval před možnými vysokými cenami povolenek, ty však dle europoslance nehrozí. V sobotních Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili také o možném poklesu cen elektřiny a plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
před 1 hhodinou

Více spojů, další moderní soupravy. České dráhy chystají změny

Od poloviny prosince začnou platit na železnici nové jízdní řády. České dráhy slibují více spojů do Česka i do zahraničí a další moderní soupravy. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Cestující by uvítali mimo jiné posílení některých příměstských linek.
před 1 hhodinou

Česko získá další peníze z evropských a norských fondů, půjdou do kultury i vědy

Stát podepsal memorandum, díky kterému má získat dalších pět a půl miliardy korun z Fondů Evropského hospodářství a Norska. Prostředky přinesou více peněz na vzdělávání, kulturu, vědu či životní prostředí. Podporu ovšem získají pouze ty projekty, které usilují o snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Peníze do fondů vkládají Island, Lichtenštejnsko a Norsko – tedy země, které nejsou součástí Evropské unie. Státy tím chtějí spolupráci s členskými zeměmi posílit. V minulosti fondy podpořily třeba i výstavbu památníku holocaustu Romů a Sintů v Letech u Písku – a to částkou čtyřicet milionů korun. Česko je pátým největším příjemcem této podpory.
před 2 hhodinami

Umělé zasněžování těší lyžaře, méně ekology

Technický sníh se v Česku poprvé použil před šedesáti lety. Od té doby zachraňuje umělé zasněžování skiareálům sezonu, ekologové před jeho využíváním spíše varují, protože je velmi náročné na spotřebu vody. Kvůli změnám klimatu se ale přirozené sněhové pokrývky nedostává.
před 13 hhodinami

Na hejtmana Karlovarského kraje navrhl klub ANO Kubise

Hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové (ANO), která odstoupila, stane Petr Kubis (ANO). Složí funkci starosty Sokolova. Na novém hejtmanovi se dohodl klub ANO v zastupitelstvu Karlovarského kraje, definitivně schválen by měl být v prosinci. Novou radní se stane Michala Málková (ANO), starostka Pramenů na Chebsku.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Schodek státního rozpočtu by mohl být vyšší, řekla Schillerová

Skutečný schodek státního rozpočtu by nakonec mohl být v příštím roce vyšší než zatím předpokládaných 286 miliard korun, připustila v rozhovoru pro ČT místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Její hnutí tvrdí, že ve výdajích návrhu rozpočtu, který připravila vláda v demisi Petra Fialy (ODS), může reálně chybět minimálně 85 miliard korun. Končící kabinet to ale odmítá.
před 14 hhodinami

Příští sněmovní volby to může být bez SPOLU, připustil šéf TOP 09

V příštích sněmovních volbách bude TOP 09 připravena kandidovat samostatně, připustil v pořadu Týden v politice nový předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v rozhovoru s reportérem ČT Martinem Šnajdrem. V uplynulém volebním období byla strana jako součást koalice SPOLU zastoupena ve vládě. Po letošních volbách do Poslanecké sněmovny odchází strany této koalice do opozice.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...