Volby ve Zlínském kraji mohou ovlivnit i osud nové krajské nemocnice

Zlínský kraj má také v průměru nejstarší obyvatele v republice. Na péči o ně se kraj připravuje přeměnou systému sociálních služeb, které mají být dostupnější v místě bydliště klienta. Zlínský kraj ale minulý rok také ohlásil záměr převést 13 domovů pro seniory, které zřizuje, na obce, ve kterých stojí. Starostové se k tomuto plánu staví rezervovaně, zejména pro menší obce by šlo o významnou finanční zátěž.

Železnici poznamenal přechod od Českých drah k Arrivě

Dalším výrazným tématem v kraji je doprava. Na přelomu roku čelili cestující na železnici komplikacím spojeným s převzetím několika rychlíkových i regionálních linek společností Arriva. Vlaky měly značné zpoždění a některé spoje vůbec nevyjely. Problémy panovaly i s prodejem jízdenek, odbavovací systém první den vůbec nefungoval. Ve vlacích také chyběly informační tabule. Zlínský kraj proto vyměřil Arrivě pokutu 690 tisíc korun.

S příchodem Arrivy měl původně v kraji vzniknout i integrovaný dopravní systém, který by cestujícím umožňoval se stejnou jízdenkou střídat různé dopravce. Stejný lístek lze ale zatím využít jen ve vlacích Arrivy a Českých drah. Plně by se měl systém spustit od 1. ledna, zahrnovat by měl i autobusové dopravce.