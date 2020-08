Ze stávající zlínské nemocnice by mohla být nová čtvrť. Nejprve má ale vyrůst nemocnice nová

Kraj i město vybraly po dvou architektonických kancelářích, které zpracovaly urbanistické koncepce. Kanceláře již své návrhy prezentovaly. Ve třináctičlenné odborné komisi, která je ve čtvrtek posuzovala, byli zástupci města, kraje, státu i nezávislí odborníci. Vybraný návrh musí schválit městští i krajští radní.

V místě nemocničního areálu by mohla vzniknout nová čtvrť, kde by byly zejména byty, ale také sociální služby, administrativní i komerční prostory. Návrhy včetně vítězného počítají s větším využitím řeky a vzniklá náplavka by měla být využita pro rekreaci a trávení volného času. Počítá se se zachováním původních baťovských objektů v západní části areálu.