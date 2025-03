Zastupitelé Karolinky schválili vyhlášení referenda o koupi bývalých skláren

Lidé se budou v referendu vyjadřovat zvlášť ke koupi areálu skláren a bytového domu. „Budou jakoby dvě samostatná referenda. Lidé se (v nich) vyjádří, zda souhlasí s koupí za ceny, které jsou určené,“ přiblížil starosta.

Na koupi skláren by město, které má rozpočet asi sto milionů, mohlo mít třicet milionů korun jako bezúročnou půjčku od Zlínského kraje. Město by si vzalo od banky dvaadvacetimilionový úvěr. Byly by však třeba další investice, zejména do demolice a sanace i údržby. Radní Vlastimil Rapant (nez. za Za opravdové město) dříve prohlásil, že návratnost je do pěti let a neohrozilo by to další plánované investice města.