Provozovatel vypáleného zlínského baru si zachránil život, ale ne živobytí

Žhářský útok způsobil Šindelkovi popáleniny druhého a třetího stupně na hlavě a rukou. Tělo se sice postupně hojí, přidaly se ale duševní problémy. Před několika dny prodělal epileptický záchvat. „Já fyzickou bolest umím zvládat, to není problém. Ale ta psychika je na tom hodně špatně. Pořád se mi vrací ten okamžik, kdy se to stalo,“ popsal.

Na konci ledna přišel do baru u autobusového nádraží ve Zlíně muž s desetilitrovým kanystrem plným hořlaviny. Následky jeho útoku jsou patrné dodnes. Ohořelé vybavení, popraskané sklenice. Žháře vypátrali policisté pár hodin po činu, skončil ve vazbě. Případ dál vyšetřují.

„My prostě nevíme proč. To je asi to nejhorší. Protože se vám stále honí hlavou myšlenky, proč to udělal. Jestli jsme mu třeba něco udělali, nebo ne. Ale já jsem z toho ten pocit neměla,“ řekla manželka Alena Šindelková.