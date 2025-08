Vrchní soud zrušil rozsudek v kauze fiktivních receptů

Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek v kauze údajných rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí, ve které čelí obžalobě již několik let praktický lékař Vladimír Líčeník a lékárník Luděk Konvička. Případ obou mužů vrátil zpět krajskému soudu, zjistila ČTK v justiční databázi.

Krajský soud Líčeníkovi a Konvičkovi letos v březnu uložil podmíněné a peněžité tresty. Případ krajskému soudu vrátil zpět vrchní soud již podruhé, naposledy se to stalo předloni v květnu. Věcí se soudy zabývají od roku 2017, krajský soud vyslechl již na šest stovek svědků. Na složitosti projednávaného případu se podepsala i ztracená zdravotní dokumentace.

Případ zahrnuje období let 2006 až 2012. Líčeník podle žalobce vystavoval svým jménem lékařské předpisy na jména lidí, jejichž osobní údaje získal zejména ze své evidence pacientů. Činil tak bez jejich vědomí, uvádí obžaloba. Předpisy na léky a zdravotnický materiál předával provozovateli lékárny Na Krásně Konvičkovi, který je předkládal k úhradě zdravotním pojišťovnám. Ty podle žalobce poté uhradily léky a zdravotnický materiál na bankovní účet lékárníka. Léky a zdravotnický materiál nikdy pacientům předány nebyly, dodal státní zástupce.

Vrchní soud se případem zabýval již podruhé, v květnu 2023 kauzu vrátil zpět krajskému soudu s tím, že musí doplnit dokazování a znovu vyslechnout svědky. V pořadí druhý rozsudek olomoucký krajský soud vynesl letos v březnu, kdy potrestal Líčeníka a Konvičku tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let. Oběma uložil peněžité tresty sto tisíc korun a zakázal jim na pět let vykonávat jejich povolání. Podle verdiktu se muži podvodů, při kterých zneužívali osobní údaje pacientů z kartotéky lékaře, dopouštěli téměř sedm let.

Škodu žalobce vyčíslil původně na více než jedenáct milionů, krajský soud letos v březnu tuto částku na základě dokazování nakonec snížil na 6,9 milionu korun. Výsledná škoda se promítla i do výše trestu. Oběma mužům původně hrozilo pět až deset let vězení, nyní byli ohroženi sazbou dva až osm let. Oba vinu u soudu po celou dobu popírali.