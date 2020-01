Za zpoždění vlaků a nefungující prodej jízdenek dostane Arriva od Zlínského kraje pokutu v řádu statisíců

Ze smlouvy mezi krajem a Arrivou podle hejtmana Čunka vyplývá, že ji v současné situaci nemůže hejtmanství vypovědět. „Pochybení, která tam byla, nás k tomu neopravňují,“ dodal. Většina chyb, kterých se Arriva dopustila, bude podle něj vyřešena do konce ledna. „Převážná část jich už byla odstraněna,“ doplnil hejtman.

Arriva pracuje na zlepšení

Generální ředitel Arriva Transport Česká republika Daniel Adamka dnes uvedl, že se v případě prokázání pochybení společnost nebude pokutě bránit a zaplatí ji zárověň pracuje na tom, aby se situace zlepšovala. „Zpoždění, která byla první týden, teď už nejsou a z pohledu dodržování jízdního řádu se situace stabilizuje. Co se týká odbavování v pokladnách, všechny fungují, prodávají jízdenky,“ doplnil Adamka.

V některých vlacích Arrivy v regionu však podle něj potíže s prodejem jízdenek kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému přetrvávají. „Bohužel náš dodavatel nedodal zařízení, která jsme si objednali. Tím pádem jsme se hned první týden provozu rozhodli vyměnit tato zařízení a objednali jsme jiná, která by nejpozději do konce měsíce měla být k dispozici, a měl by být prodej zajištěn,“ podotkl Adamka.