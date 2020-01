Vlaky Arrivy na Zlínsku už jezdí na čas. O pokutě za nevydařený start rozhodne kraj v únoru

„Jednání bude navazovat na vytýkací dopis, kdy jim jasně ukážeme v tabulkách, co měli dělat a co neudělali. Budeme chtít od nich report. Pravděpodobně se znovu sejdeme v druhé polovině ledna, nicméně nějaká tvrdá data a věci, které budeme chtít řešit, budeme znát až v první polovině února,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Botek (KDU-ČSL), který už dříve uvedl, že by se sankce mohly pohybovat v řádech tisíců až statisíců korun.

Kvůli výpadku systému jezdili cestující zdarma

Generální ředitel Arrivy ČR Daniel Adamka ve čtvrtek po jednání se zástupci Libereckého kraje, ve kterém firma také obsluhuje několik tratí, uvedl, že dopravce nasadí do poloviny ledna do svých vlaků nový odbavovací systém. Doručen by měl být do 15. ledna. Podle Adamky jde o stejný systém, jaký ve vlacích používají České dráhy, a je tedy vyzkoušený. Kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému vozily některé vlaky ve Zlínském kraji cestující zdarma. Mluvčí Arrivy ČR Jan Holub už v prosinci řekl, že výpadek v tržbách, které jsou příjmem kraje, uhradí firma ze svého.

„V některých případech nadále jsou výpadky, proto jsme se rozhodli k výměně dodavatele. Děláme vše pro to, abychom situaci stabilizovali. Aktuálně máme zpoždění maximálně u pěti ze sta spojů, což je parametr srovnatelný se všemi ostatními dopravci v České republice,“ řekl Jan Holub.

Na základě smluv uzavřených se Zlínským krajem obsluhuje Arriva spoje z Rožnova pod Radhoštěm do Bylnice, ze Vsetína do Velkých Karlovic, mezi Starým Městem u Uherského Hradiště a Bylnicí a Uherským Brodem a Luhačovicemi. Na dalších tratích v regionu nadále jezdí České dráhy.