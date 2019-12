Nesnáze na železnici. Dopravci jezdili pozdě, nečekali na sebe a nekomunikovali

přehrát video Události: Komplikace na železnici

Nepříjemnost čekala například na cestující z Velkých Karlovic. Do Vsetína je sice přivezl modernější vlak než dřív, navazující spoj Českých drah ale na zpožděnou soupravu firmy Arriva nepočkal. Vlaky této společnosti měly problémy téměř na všech tratích. „Vnímáme rozčarování veřejnosti se zpožděním. To je způsobeno různými komplikacemi, které postupně řešíme,“ uvedl mluvčí Arrivy Jan Holub. Soukromý dopravce ale nebojoval pouze s včasným příjezdem. Potíže měl i s prodejem jízdenek. V pondělí Arriva neprodala ani jednu. Cestující kvůli komplikacím jezdili zadarmo. „Společnost, která dodává systém pro odbavování cestujících, nám v neděli dodala novou verzi, která ale nepracuje tak, jak bychom si představovali,“ vysvětluje potíže Holub. Třetí kolaps přišel na úrovni komunikace. Informace chyběly cestujícím, kteří nevěděli, odkud jejich vlak vyjede, i železničnímu personálu. „Já se například nemůžu dovolat na strojvedoucího, kdy potřebuju třeba změnit posun. To je katastrofa, to nejde. To je prostě ohrožení bezpečnosti,“ kritizuje Arrivu vsetínský výpravčí Drahomír Nosek. Firma musí chyby napravit okamžitě. Zlínský kraj, který vlaky objednal, už pohrozil pokutami.

Fakta Kde budou v roce 2020 jezdit alternativní dopravci (mimo komerční linky) Kde budou v roce 2020 jezdit alternativní dopravci (mimo komerční linky) rychlíky Brno – Bohumín: RegioJet

rychlíky Praha – Tanvald: Arriva

rychlíky Praha – České Budějovice: Arriva

rychlíky Praha – Rakovník: Arriva

rychlíky Kolín – Šluknov: Arriva

rychlíky Plzeň – Most: GW Train Regio

spěšné vlaky (LET) Praha – Lichkov: Leo Express

osobní vlaky Praha – Roztoky: Arriva

osobní vlaky Praha Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice: KŽC

osobní vlaky Čelákovice – Mochov: KŽC

osobní vlaky České Budějovice – Nové Údolí, Číčenice – Nové Údolí, Strakonice – Volary: GW Train Regio

osobní vlaky Karlovy Vary – Mariánské Lázně, Karlovy Vary – Kraslice: GW Train Regio

osobní vlaky Ústí nad Labem – Most, Ústí nad Labem – Děčín, Most – Žatec, posilové spoje na dalších tratích v Ústeckém kraji: RegioJet

osobní vlaky Rakovník – Osek, Jirkov – Lužná, Chomutov – Vejprty: Länderbahn

osobní vlaky Litoměřice – Most: AŽD

osobní vlaky Liberec – Rybniště: Länderbahn

osobní vlaky Liberec – Lomnice nad Popelkou, Železný Brod – Tanvald: Arriva

osobní vlaky Trutnov – Svoboda nad Úpou, Trutnov – Královec, Adršpach – Meziměstí: GW Train Regio

osobní vlaky Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr, Dolní Lipka – Hanušovice: Leo Express

osobní vlaky Vsetín – Velké Karlovice, Vsetín – Bylnice, Uherské Hradiště – Bylnice, Uherský Brod – Luhačovice: Arriva

sezonní víkendové vlaky v různých krajích: KŽC, MBM Rail, Railway Capital

Síly jsme nepřecenili, konkurence byla potřeba, věří Arriva Arriva se stala pomyslným králem hříšníků, nespokojení cestující si ale na sociálních sítích stěžovali i na další soukromé dopravce. Kromě zpoždění vlaků zákazníkům vadilo třeba vypnuté topení, nefunkční WiFi, nebo dokonce úplně zrušený spoj. „Je pravda, že na některých tratích docházelo k velkým zpožděním a za to se cestujícím musíme velice omluvit. Nemyslíme si, že jsme přecenili síly, přestože bylo poměrně málo času se na to připravit. Šli jsme do toho, je potřeba tu udělat konkurenci,“ věří mluvčí Arrivy Martin Farář.

Železničnímu kolapsu pomáhají autobusy, mají ale desítky minut zpoždění Nové jízdní řády v pondělí komplikovaly dopravu také na Náchodsku. Spoje tam na sebe nenavazovaly, cestující proto často museli volit jiné trasy nebo čekat na pozdější spoje. V úseku Jaroměř – Česká Skalice se totiž neplánovaně protáhla výluka, s níž nové řády nepočítaly. Kvůli opravě železniční stanice v Jaroměři odsud míří vlaky jen do Hradce Králové a Liberce. Lidé, kteří přijedou výlukovými autobusy z Náchodska a Trutnovska, navazující spoje nestíhají. Například Michal Kult se do Hradce Králové dostal nově nasazeným spěšným vlakem Dobrošov z Broumovska. „Museli jsme jet přes Trutnov oklikou, jinak bychom museli jet autobusy, které nenavazují,“ vysvětluje. České dráhy coby výhradní dopravce na těchto tratích problémy přikládají prodloužení výluky v úseku Jaroměř – Česká Skalice, která se protáhla kvůli zpožděné dodávce zabezpečovacího zařízení pro železniční přejezdy. „Termín 20. 12. je definitivním pro uvedení do zkušebního provozu,“ slibuje dozorce stavby Radomil Novák ze Správy železniční dopravní cesty.