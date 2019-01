Konec monopolu Českých drah na Zlínsku. Třetinu spojů by měla zajišťovat společnost Arriva

Víc vlakových spojů, poprvé v historii soukromý dopravce, výrazně víc peněz. To vše v sobě obsahuje rozhodnutí zastupitelů Zlínského kraje o koncepci regionální železniční dopravy na příštích deset let. Vlaky by ročně měly najezdit o 1,25 milionu kilometrů víc. „Pokud chceme mít fungující integrovaný dopravní systém, musíme přidat kilometry. Není jej možné zavést s dosavadním počtem kilometrů ve vlacích a autobusech. Nelze jinak, protože by spoje na sebe nenavazovaly,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Botek (KDU-ČSL). I bez navýšení počtu kilometrů by podle něj kraj od příštího roku zaplatil za drážní dopravu o sto čtyřicet milionů korun více.