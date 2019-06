Jednotný tarif bude na železnici od prosince 2020. Rok po velkém nástupu soukromých dopravců

Pro cestujícího, který by jel vlakem například z Mladé Boleslavi přes Kolín a Ústí nad Orlicí do Jablonného nad Orlicí, nastane letos v prosinci malé peklo. Na cestu, ke které je dnes potřeba jedna jízdenka, si bude muset pořídit hned tři. Rychlíky mezi Mladou Boleslaví a Kolínem bude nově provozovat Arriva, provoz z Ústí nad Orlicí do Jablonného převezme Leo Express a spojení Kolín – Ústí nad Orlicí zůstane Českým drahám.

Jednotný tarif, díky kterému by stále stačila jediná jízdenka, přijde až s ročním zpožděním. Ministerstvo dopravy již dříve naznačilo, že zkušební provoz od letošního prosince nejspíše nestihne zahájit, neboť „není reálné, že by zákon nabyl účinnosti tak brzo, aby se stihl prosinec 2019“. Na konferenci na brněnském veletrhu Urbis nyní oznámil František Vichta z ministerstva, že začne státní jednotný tarif fungovat od prosince 2020.