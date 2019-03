Boj železničních dopravců pokračuje. Získali zakázky, teď nutně potřebují stovky lidí

Regiojet si také přivezl první dva vozy, které by mezi Brnem a Ostravou mohly jezdit. Jde o modernizované vagony typu PUmA z Německa, které jezdily od konce 90. let v regionální dopravě. Dopravce ale ještě nemá jasno, zda o ně opravdu stojí. „Koupili jsme dva a teď zkoumáme, jestli budou vhodné pro provoz v České republice,“ uvedl Radim Jančura.

regionální doprava: - Ústecký kraj: Ústí nad Labem – V. Březno – Děčín, Ústí nad Labem – Úpořiny – Bílina a Most – Žatec, část spojů Most – Bílina, Teplice – Litvínov a Ústí n. L. – Štětí

Arriva bude paradoxně na dálkové linky posílat starší motoráky než na regionální spoje. České dráhy totiž budou muset vyklidit část pozic i v regionální dopravě a Arriva by od příštího roku měla zaštiťovat provoz na několika linkách na Vsetínsku a Uherskohradišťsku. A zatímco na rychlících budou jezdit jednotky z 80. let, na osobních a spěšných vlacích to budou nízkopodlažní klimatizované jednotky LINT, které si Arriva půjčí od Leo Expressu.

R20, Praha – Děčín: 10 let (do roku 2029)

R19, Praha – Česká Třebová – Brno: 10 let (do roku 2029)

R17, Praha – Tábor – České Budějovice: 6 let (do roku 2025)

R16, Praha – Plzeň – Klatovy: 5 let (do roku 2024)

R15, Praha – Ústí nad Labem – Cheb: 10 let (do roku 2029)

R12, Brno – Šumperk: 8 let (do roku 2027)

R11B, Brno – České Budějovice: 7 let (do roku 2026)

R11A, Plzeň – České Budějovice: 6 let (do roku 2025)

Ex7, Praha – České Budějovice – Rakousko: 6 let (do roku 2025)

Ex6, Praha – Plzeň – Cheb/Německo: 5 let (do roku 2024)

Ex5, Praha – Děčín – Německo: 10 let (do roku 2029)

Ex4, Rakousko/Slovensko – Břeclav – Bohumín – Polsko: 10 let (do roku 2029)

Ex3, Praha – Břeclav – Rakousko/Slovensko: 10 let (do roku 2029)

Ex1, Ostrava – Mosty u Jablunkova – Slovensko/Petrovice u Karviné – Polsko: 10 let (do roku 2029)

A tím to nekončí, protože svoji působnost v Česku by měla rozšířit také společnost Länderbahn. Působí zatím hlavně v Německu a většinu v ní mají italské Státní železnice (FS).

Leo Express bude zároveň nově jezdit na části tratí v Pardubickém kraji, kde by se rovněž měly objevit jednotky LINT. A také on hledá nové pracovníky. „Leo Express nabízí na Pardubicku zaměstnání 12 strojvedoucím, 12 vlakvedoucím, pěti pracovníkům údržby nebo sedmi pokladním,“ uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Hledá se 700 lidí

O zaměstnance se tak zřejmě strhne boj. Soukromníci a Arriva (která prostřednictvím mateřské skupiny DB patří německému státu) na jedné straně potřebují v součtu asi 700 lidí, dráhy na druhé straně avizovaly, že si i přes ztrátu výkonů chtějí zaměstnance udržet.

Příští rok resp. letošní prosinec, kdy začne platit nový jízdní řád, přinese největší jednorázovou změnu v historii, co se týká počtu linek, které převezmou noví dopravci. Další změny by mohly následovat, ale půjde to již pomaleji. Ministerstvo dopravy chce začít soutěžit rychlíkové linky, což by se ale v následujícím roce mělo týkat pouze dvou linek.