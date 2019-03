Většina rychlíků zůstane Českým drahám, oznámilo ministerstvo. Další „rozstřely“ se soukromníky nebudou

Ministerstvo dopravy v prosinci přidělilo několik rychlíkových linek konkurentům Českých drah – RegioJetu a Arrivě. Nyní však rozhodlo, že ty zbylé zadá národnímu dopravci. Podle informací ministerstva dopravy dostanou dráhy přímým zadáním smlouvy na devatenácti linkách, platit budou od letošního prosince. Kontrakty pro jednotlivé linky ale budou různě dlouhé.

Dalších deset let zůstane drahám dálkové mezistátní spojení z Prahy do Berlína, Vídně a Budapešti, z Vídně do Varšavy i z Ostravy do Žiliny. Expresy z Prahy přes Plzeň do Mnichova budou zajišťovat od letošního prosince nejméně pět let a do Českých Budějovic a Lince šest.