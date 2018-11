RegioJet poprvé uspěl na ministerstvu, zajistí rychlíky Brno–Bohumín. Rychlíky připadnou i Arrivě

Rychlíky z Brna do Ostravy resp. Bohumína dnes provozují České dráhy, které za to, že budou jezdit dalších osm let, chtěly od státu 2,22 miliardy korun. Ze tří dopravců, kteří měli o zakázku zájem, to byla nejdražší nabídka. RegioJet si řekl o 2,01 miliardy, tedy přes čtvrt miliardy korun ročně. Nejnižší byla nabídka Leo Expressu. „Dopravce však nesplnil zadávací podmínky, proto byl ze soutěže vyřazen,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

České dráhy přijdou i o další rychlíkové linky, i když ne tak významné. Čtveřici motorových linek se ministerstvo rozhodlo na tři roky zadat společnosti Arriva, která patří do skupiny Deutsche Bahn. Z Prahy do Tanvaldu, Písku a Českých Budějovic a do Rakovníka a také na lince Kolín – Nový Bor bude jezdit za 731 milionů korun. České dráhy žádaly o 200 milionů více. Obě částky přitom byly podle Dana Ťoka nižší než částka, kterou v součtu dává stát za provoz motorových rychlíků na čtyřech linkách v Čechách dnes.

V případě všech pěti zmíněných linek nevybíralo ministerstvo dopravce v klasické veřejné soutěži, jde o přímé zadání, ve kterém úřad posuzoval více nabídek v tzv. tržní konzultaci. Stejným způsobem již ve čtvrtek přidělil provozování expresů Praha–Vsetín–Žilina a rychlíků Praha–Luhačovice Českým drahám. Alternativní nabídku k nim podal RegioJet. Za devítiletou zakázku žádal 5,29 miliardy korun, dráhy podaly nabídku za 3,85 miliardy.

Pro RegioJet je úspěch v poptávkovém řízení ministerstva dopravy průlomem, o který se snažil již léta, ale dosud bezvýsledně. O zakázku od krajů nebo státu usiloval opakovaně, nejblíže jí byl v letech 2012 a 2013, kdy podal nejlevnější nabídku do soutěže na provoz motorových rychlíků Olomouc–Opava–Ostrava. Soutěž byla ale nakonec zrušena, a přestože tehdejší ministr dopravy hovořil o přímém zadání soukromému dopravci, nakonec rychlíky zůstaly Českým drahám.

Arriva naproti tomu již veřejnou objednávku na provoz vlaků v Česku získala. V minulosti jezdily její vlaky ze Šumperka do Koutů nad Desnou a Sobotína a od příští neděle převezme dopravu na regionální lince z Prahy do Roztok u Prahy. V dálkové dopravě ale uspěla zatím poprvé.

Oba dopravci provozují v Česku i komerční vlaky bez veřejné objednávky. RegioJet jezdí od roku 2011 z Prahy na Ostravsko, od roku 2014 až do Košic a poslední dva roky jezdí také z Prahy přes Brno do Břeclavi a dále do Bratislavy či Vídně. Arriva posílá motorové rychlíky z Prahy přes Uherské Hradiště do Nitry a v pracovní dny vypravuje i spěšné vlaky Praha–Benešov.