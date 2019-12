Zlínský kraj hrozí Arrivě sankcemi, ČD připustily zpětné převzetí tratí. Týden od velkých změn na kolejích

„Jsme přesvědčeni, že dynamické vlastnosti našich vlaků jsou srovnatelné s tím, co potkáváme denně na železnici,“ tvrdí Martin Farář, mluvčí společnosti Arriva vlaky.

Například na trati z Prahy do Kladna musí vlak mezi Dejvicemi a Veleslavínem vystoupat na čtyřech kilometrech asi sto metrů. Povolená rychlost v místě je 60 kilometrů za hodinu, vlak ale dosáhne maximálně kolem padesáti kilometrů za hodinu, a nabírá tak zpoždění.

Mezi největší problémy patří kromě nefunkčních pokladen i zrušené spoje. Před změnou nevyjel v celém Česku zhruba jeden vlak denně, po změně jich ale v první den provozu bylo pětadvacet. Zůstávají také zpoždění, přičemž nejvíc se zhoršila bilance vnitrostátních rychlíků. Včas teď jezdí jen 73 procent z nich, zatímco dřív to bylo skoro 84 procent.

Zlínský kraj hrozí sankcemi, České dráhy připouštějí převzetí spojů

Ministerstvo dopravy, které objednává rychlíky, zatím situaci jen kontroluje. Zlínský kraj už však hrozí sankcemi. Arrivě vyčítá nízkou kvalitu a malý počet vozidel. Pošle proto vytýkací dopis, který je prvním krokem k pokutám, a v krajním případě i vypovězení smlouvy.

„Komplikace se nakonec ukázaly větší, než jsme očekávali, komplikace přetrvávají. Zcela jistě to bude mít vliv na naše smluvní vztahy. Jinými slovy, určitě budeme požadovat sankce,“ potvrdil Pavel Botek (KDU-ČSL), náměstek hejtmana pro dopravu Zlínského kraje.

České dráhy při vyjednávání hrozily, že v případě kolapsu jiných dopravců na pomoc nepřijdou. Teď ale naznačují opak. „Dokázali bychom tyto výkony převzít, pokud by taková poptávka byla a pokud by to umožňovaly smlouvy,“ uvedl Jiří Ješeta, ředitel regionální dopravy Českých drah.

K převzetí zakázek zpět Českými drahami je ale zatím relativně daleko. A to i kvůli tomu, že si soukromé firmy vozidla navzájem půjčují.

Neuznávání jízdenek: tři lístky na jednu cestu

Už nyní mělo také fungovat vzájemné uznávání jízdenek mezi jednotlivými dopravci. Odpadly by tak problémy způsobené třeba nečekaným zrušením některých spojů. Zatímco dříve cestující prostě nasedl do nejbližšího vlaku, protože na koridorech spoje jezdí často jen pár minut po sobě, nyní mají firmy vlastní jízdenky, které si navzájem neuznávají.

Dlouho to platilo jen v dálkové dopravě, v posledních letech ale vznikají neviditelné hranice i mezi kraji, které zpravidla také začaly preferovat vlastní jízdenky. Situace, kdy musí cestující použít za jednu cestu tři jízdenky, se tak množí.

„Doufám, že to půjde koupit aspoň přes internet,“ komentuje situaci cestující Martin Ptáček. Zatím to ale možné není, a když už, tak velmi složitě.