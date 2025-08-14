Jihovýchodní pobřeží Číny zasáhla tropická bouře Podul, která na některých místech přinesla přes 70 milimetrů srážek za hodinu, napsala v noci na čtvrtek SELČ agentura Reuters. V Hongkongu podle ní živel narušil chod nemocnic a soudů. Úřady tam kvůli počasí odročily i slyšení v procesu s mediálním magnátem a prodemokratickým aktivistou Jimmym Laiem.
Pobřeží Číny zasáhla bouře Podul, narušila chod nemocnic i soudů
Podul podle Reuters zeslábl z tajfunu na tropickou bouři poté, co ve středu zasáhl Tchaj-wan, kde připravil desítky tisíc domácností o dodávky elektřiny a přes 140 lidí zranil. Jeden člověk se pohřešuje.
Přestože živel zeslábl, mohl by na jihu Číny způsobit chaos, protože oblast se stále vzpamatovává z nejsilnějších dešťů za poslední generace, které ji zasáhly minulý týden, upozornil Reuters.
V Hongkongu úřady uzavřely ambulantní zdravotnická střediska, v provozu zůstává pohotovostní a urgentní zdravotní péče. Činnost přerušila také tamní pošta.
Počasí přerušilo i proces s bývalým hongkongským mediálním magnátem Laiem, který měl ve čtvrtek podle stanice BBC pokračovat závěrečnými řečmi. Přední kritik čínského režimu čelí obžalobě z porušení kontroverzního zákona o národní bezpečnosti, který Peking v bývalé britské kolonii Hongkongu zavedl v reakci na prodemokratické protesty z roku 2019. Laie prokuratura viní ze spiknutí se zahraničními silami, za což mu hrozí až doživotní vězení. Lai obvinění odmítl.