Sněmovna potvrdila zavedení jednotné jízdenky na dráze. Pro cestu s různými dopravci bude stačit jeden doklad

Návrh však už dříve zkritizoval Český svaz ochránců přírody. Také senátoři se obávali, že by kolem železnic mohly být zcela vykácené pásy. Chtěli proto vyškrtnout pasáž, podle které stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy jsou stromy, které při pádu mohou zasáhnout do dráhy.

Sněmovna při předchozím schvalování zahrnula do zákona pozměňovací návrh, který má usnadnit kácení stromů v okolí dráhy. Provozovatel dráhy, hlavně Správa železniční dopravní cesty, bude mít právo odstraňovat a prořezávat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy, pokud tak po předchozím upozornění neučinil vlastník dřevin.

Podle Kremlíka by ale senátní změna mohla zhoršit komfort cestujících. Uvedl také, že zadávání osobních údajů je dobrovolné a existuje k němu alternativa. Pokud si zákazník bude chtít pořídit anonymní jízdenku bez poskytnutých údajů, bude si ji moci koupit na přepážce nebo v automatu.

Zavedení a pětiletý provoz systému jednotných jízdenek má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Dobrovolně se k němu budou moci připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. Teď to je například na trati mezi Prahou a Ostravou.

Novela, která zavádí do českého zákona pravidla takzvaného tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku EU z let 2013 až 2016, upravuje také například povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů z jeho strany vůči dopravcům.

Zákon také umožní spojování vlaků různých dopravců tam, kde to bude technicky možné. Má se to týkat hlavně provozu na hlavních tratích. Správa železniční dopravní cesty se pak má přejmenovat na Správu železnic.