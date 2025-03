Policie obvinila třináct lidí a osm firem v kauze dotací ministerstva průmyslu

Policie zahájila trestní stíhání třinácti lidí a osmi firem v souvislosti s dotačními podvody. Viní je ze zapojení do organizované zločinecké skupiny a spáchání dotačního podvodu. České televizi to řekl mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Případ souvisí s předloňským zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministerstvo tehdy na sociální síti informovalo, že případ by se měl týkat dotačních výzev z let 2016 až 2018.