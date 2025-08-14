Skutečnost, že šéf Kremlu Vladimir Putin vůbec jedná, je výsledkem naší síly a síly ukrajinského lidu a armády, která se tři roky úspěšně brání ruské agresi, řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v 90' ČT24 v rozhovoru se zpravodajkou ČT Barborou Maxovou. Podle jeho názoru Putin ví, že v současném stylu války nemůže dlouho pokračovat, v důsledku čehož ho americký prezident Donald Trump dostal pod tlak a donutil ho jednat.
Je výsledkem naší síly, že Putin jedná, říká Lipavský
„Je to současná síla Ukrajiny, Západu – ekonomická, vojenská, sankční, která donutila Putina jednat, protože jeho původní plán byl dobýt Ukrajinu za tři dny. Nepodařilo se mu to za tři měsíce, za tři roky, stálo ho to milion mužů, mezinárodní reputaci, ekonomika je v troskách, a pokud by to takto mělo pokračovat, zjevně svých cílů nedosáhne,“ uvedl Lipavský. „Bylo by hrubou chybou, pokud by mu bylo uděleno diplomaticky to, co není schopen dosáhnout vojensky,“ dodal.
„To, co slyšíme z Ruska, je naprosto nepřijatelné, znamená to ztrátu ukrajinské suverenity a oni (Rusové) zatím neustoupili z žádných podmínek. Myslím, že Ukrajinci mají poměrně jasnou zprávu – my máme ústavu, naše ústava říká ‚toto je Ukrajina“, takže ani prezident (Volodymyr) Zelenskyj nemůže porušit ústavu svého vlastního státu,“ zhodnotil ruské požadavky ministr. Moskva si mimo jiné nárokuje čtyři ukrajinské oblasti a také chce, aby se východoevropská země stala neutrální a nevstoupila do Severoatlantické aliance.
Základním principem, který Česko i další evropské země dle Lipavského opakovaně zdůrazňují, je, že se nemůže jednat o míru na Ukrajině bez Kyjeva. „Je znát, že se ukrajinská strana intenzivně zabývá tou situací a připravují se na jednání. Bylo by záhodno, aby tam byl i prezident Zelenskyj, když se jedná o míru. V tuto chvíli ‚set up‘ schůzky takhle nevypadá, takže nemůžeme úplně dopředu říct, co je případně tím výsledkem,“ podotkl Lipavský s odkazem na plánovaný páteční americko-ruský summit na Aljašce.
Evropa si podle Lipavského může klást požadavky
Jeho nastavení však dle něj nemusí být nutně špatné, pokud mu bude odpovídat agenda. „Víme, že každá válka skončí diplomacií, nějakým jednáním, to jednání musí někde začít. Pokud začne na Aljašce, já se tomu rozhodně bránit nebudu, ale neznamená to, že bychom ustupovali z principů, které pravidelně opakujeme,“ řekl Lipavský.
Jednání Evropy se Spojenými státy před očekáváným summitem považuje ministr za důležitá. Evropa je podle něj v situaci, kdy si může klást vlastní požadavky, protože v současné době financuje významnou část vojenské pomoci Ukrajině. Významný je podle Lipavského už jen samotný fakt, že se podařilo s Washingtonem navázat dialog.
„Nástup Trumpa do Bílého domu byl divoký a slyšeli jsme hodně vzkazů mezi Evropou a Amerikou, ale nálada se proměnila. A bylo to znát už na summitu NATO v Haagu – Američané s Evropou mluví, Evropa mluví s Amerikou, nejsou to jednoduché debaty, třeba o clech, ale vedení USA skutečně pochopilo, že Evropa, evropské státy tvoří jejich nejbližší spojence,“ uvedl Lipavský.
„Debaty jsou velmi přirozené, možná nemusíme mít úplně stejný náhled na všechny věci, ale to, že vedeme dialog, potom může znamenat, že americká strana bude mít větší míru pochopení v těch debatách s Ruskou federací pro naše požadavky,“ vyjádřil naději ministr.