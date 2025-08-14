Dne 13. srpna 1945 se do vlasti z Velké Británie vrátili piloti, navigátoři i mechanici československých perutí RAF (Britského královského letectva). Na pražském letišti je vítali tisíce lidí, po komunistickém převratu se ale z hrdinů stali oběti represí. Jejich odkaz se snaží zachovat pilot a zakladatel R.A.F. Station Czechoslovakia Richard Santus, a to prostřednictvím originálních letadel, která se snaží udržet v provozu a uchovat je i pro další generace. „U některých letadel trvá i dvacet a více let, než se dostanou do původního stavu. Pak jsou jediné letuschopné stroje na celém světě a je to poslání o ně pečovat a zachovat je příštím generacím,“ řekl Santus ve středečních Událostech, komentářích moderovaných Barborou Kroužkovou.
Je to poslání, říká muž, který udržuje v provozu původní stroje letců RAF
8 minut